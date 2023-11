Remy Ramjiawan

Dinsdag 21 november 2023 13:15

Volgens achtvoudig racewinnaar Daniel Ricciardo moeten de kritische opmerkingen van Max Verstappen over het raceweekend in Las Vegas in perspectief worden gezien. De Nederlander was erg vocaal over het evenement en stelde zelfs dat hij de fans geen genoegen moesten nemen met de waardebon van 200 dollar.

De terugkeer van de race door de straten van Las Vegas heeft veel stof doen laten opwaaien. Het evenement moest knallen, dat was van tevoren aan alles te merken, des te pijnlijker waren de taferelen die zich op de vrijdag voldeden. De putdeksels zaten niet goed vast en één daarvan zorgde zelfs voor schade bij Carlos Sainz. De tweede training werd daarom ook uitgesteld en nog voor dat die van start ging, werden de fans naar huis gestuurd.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Mercedes W04 van Hamilton levert gigantisch bedrag op tijdens veiling

'Ze willen het niet toegeven'

In de zelfbenoemde entertainmenthoofdstad van de wereld stond de show centraler dan bij andere F1-evenementen. "Een paar coureurs hebben zich er een beetje 'onverschillig' over uitgelaten. Ik denk dat ze gewoon proberen te rebelleren. Diep van binnen vinden ze het echt leuk, ze willen het alleen niet toegeven", zo legt de goedlachse Australiër uit in de Qatar Airways Paddock Club. Over wie hij het precies heeft, dat wordt niet duidelijk, al hint hij op een oude bekende. "[Hij heeft red.] een hele lange voornaam", zo knipoogt Ricciardo.

Kritiek op evenement, niet de race

Verstappen was overigens kritisch op het evenement, maar heeft verder niets tegen Las Vegas. Hij vertelde na de race ook dat de stad zich veel beter laat lenen voor andere doeleinden en dat de Formule 1 misschien niet het meest geschikte evenement was. Daarnaast had hij een opdracht voor de beleidsbepalers van de sport. In zijn ogen zouden die de nieuwe fans meer moeten laten zien van het werk dat de teams verleggen in plaats van alleen maar 'willekeurige' feestjes organiseren.