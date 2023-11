Redactie

Dinsdag 21 november 2023 12:47 - Laatste update: 12:47

De Mercedes W04, de wagen waarmee Lewis Hamilton in 2013 zijn eerste zege voor Mercedes wist te pakken, heeft maar liefst negentien miljoen dollar opgebracht voor veilinghuis RM Sotheby. Het veilinghuis had rekening gehouden met een opbrengst van rond de vijftien miljoen dollar en ziet die verwachting vol worden overtroffen.

Ook fans tijdens het Grand Prix-weekend in Las Vegas konden een bod plaatsen, al moesten die wel flink de portemonnee trekken om überhaupt een kans te maken. De W04 heeft in 2013 tot drie keer toe op de hoogste treden gestaan. Nico Rosberg won in Monaco en in Groot-Brittannië, maar voor de veiling is gekozen voor de wagen van Hamilton, die zijn eerste zege voor Mercedes wist te verzilveren in Hongarije. Het was het seizoen waarin Red Bull Racing dominant was.

Opbrengst

De veiling vond afgelopen weekend plaats in het Wynn's Awakening Theater in Las Vegas. Daar werd de W04 voor negentien miljoen dollar verkocht, al is dat lang niet het duurste F1-object dat verkocht is door Sotheby. De Mercedes W196R van Juan Manuel Fangio leverde maar liefst 24 miljoen dollar op. Het was de wagen waarmee de Argentijn in 1954 racet. Niet alleen de Mercedes van Hamilton ging overigens onder de hamer. De overall van Michael Schumacher, die hij in 2003 droeg tijdens de race in Monza, werd bijvoorbeeld verkocht voor 125.000 dollar.