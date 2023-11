FIA en organisatie onder vuur, meer of minder show? Vijf conclusies na GP Las Vegas

Lars Leeftink

De F1 Grand Prix van Las Vegas, die afgelopen weekend werd verreden, leverde genoeg gespreksstof op. Onder meer de FIA en de organisatie van de race kwamen onder vuur te liggen, terwijl ook de fans, coureurs en teambazen van zich lieten horen. Vijf conclusies over het raceweekend in de gokstad.

Eerst de sportieve kant van het verhaal. Max Verstappen begon het weekend in Las Vegas als favoriet, maar het was Ferrari dat samen met Williams vooral indruk maakte in de Verenigde Staten. Charles Leclerc veroverde pole, voor Carlos Sainz en Max Verstappen. Sainz had echter een gridstraf van tien plaatsen, waardoor Verstappen vanaf P2 begon. Williams stond met Alex Albon en Logan Sargeant knap op de derde startrij. Verstappen zou, tijdens een race met twee safety cars en een penalty voor zowel de Nederlander (inhaalactie op Leclerc tijdens de eerste bocht) als George Russell (inhaalactie van Verstappen tijdens de race), uiteindelijk in de slotfase langs Leclerc gaan om zijn achttiende zege van 2023 te boeken en ervoor te zorgen dat hij zowel de race in Las Vegas als in Miami en Austin dit seizoen op zijn naam heeft geschreven. Een paar conclusies na het weekend in Las Vegas.

Het circuit zorgt voor vermaak

Voorafgaand aan het raceweekend waren er veel zorgen over of het circuit wel genoeg vermaak zou gaan opleveren. Verstappen was onder meer kritisch op de lay-out van het circuit en vond het 'Nations League-niveau' in vergelijking met Monaco (Champions League-niveau). Toch moest ook Verstappen na de race van afgelopen zondag erkennen dat er veel gebeurde, er veel mogelijkheden waren om in te halen en er genoeg spektakel was voor de fans. Zeker de DRS-zones, zo gaf ook Verstappen toe, hielpen hierbij. De organisatie zal opgelucht zijn geweest dat de race vermakelijk bleek te zijn, aangezien er buiten het sportieve om genoeg kritiek was op het raceweekend.

Chaotische vrijdag levert kritiek en rechtszaak op

Vrijdag, de dag waarop de eerste twee vrije trainingen gehouden werden, bleek ook meteen het dieptepunt van het weekend te zijn. Na een paar minuten was de eerste vrije training al voorbij, nadat Sainz over een putdeksel reed en schade had opgelopen aan zijn auto. De FIA en de organisatie waren vervolgens uren bezig om alle putdeksels na te lopen en het circuit veiliger te maken, waarna de tweede vrije training niet om 00:00 lokale tijd, maar 02:30 uur lokale tijd kon beginnen. Midden in de nacht dus. De fans moesten om 01:30 uur uit de fanzone zijn, iets waar na afloop veel kritiek op was.

Achteraf kreeg de organisatie te horen dat 35.000 fans een rechtszaak gaan aanspannen. Zij vinden de manier waarop de organisatie de fans voor VT2 uit het circuit heeft gezet, onacceptabel. Ook de waardebon van 200 dollar is niet voldoende, want de grote groep fans is van mening dat elke fan 30.000 dollar zou moeten krijgen om voldoende gecompenseerd te worden. Mochten ze hier gelijk in krijgen, dan moet de organisatie in totaal meer dan een miljard dollar gaan betalen aan deze fans.

Gridstraf Sainz

Daarnaast was ook de kritiek op de FIA groot, vooral vanwege het feit dat de putdeksels niet gecontroleerd bleken te zijn en vooral omdat Sainz een gridstraf had gekregen voor iets waar hij verder niks aan kon doen. Terwijl de werkzaamheden tussen VT1 en VT2 bezig waren, kreeg Sainz een gridstraf van tien plaatsen omdat de schade, opgelopen tijdens VT1, ervoor had gezorgd dat hij onderdelen moest vervangen en over de limiet ging. Uiteindelijk werd VT2 zonder fans gereden en kon Sainz, omdat het lang duurde voordat de sessie begon, nog meedoen. Volgens eigenlijk iedereen, waaronder Verstappen en Ferrari, had Sainz hier niet voor bestraft moeten worden en moeten de regels heroverwogen worden naar aanleiding van dit incident.

Te veel show?

Dan was er nog een discussie waar niet iedereen het over eens was: te veel show of niet? In Las Vegas was de verwachting dat het racen een beetje op de tweede plek kwam te staan en er vooral voor veel show gezorgd zou worden. Dit bleek ook zo te zijn, gezien hoe de coureurs op donderdag werden voorgesteld aan de fans op een manier zoals dat ook in 'The Hunger Games' gedaan wordt. Zeker Verstappen was zeer kritisch op het feit dat het '99% om de show en 1% om het racen' ging in Las Vegas.

Hij kreeg tegengas van Lewis Hamilton en Toto Wolff, die juist vinden dat de koningsklasse met de komst van Las Vegas populairder wordt. Na de race besloten zowel Hamilton als Wolff hun gelijk te halen door te stellen dat het raceweekend, en vooral de race op zondag, veel spektakel had opgeleverd. Dit moest ook Verstappen toegeven, ondanks dat hij kritisch bleef op de lay-out van het circuit en alle showelementen die bij het weekend in Las Vegas kwamen kijken.