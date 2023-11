Remy Ramjiawan

Zaterdag 18 november 2023 19:16 - Laatste update: 19:17

George Russell heeft met zijn derde startplek voor de Grand Prix van Las Vegas de trots voor Mercedes hooggehouden in de Verenigde Staten. De renstal uit Brackley zag Lewis Hamilton namelijk stranden op P10 en dus zal de druk van een goed resultaat op de schouders van Russell liggen.

Mercedes heeft in Las Vegas, meer dan de andere teams, last van korrelvorming op de banden. Het team kijkt daardoor nogal twijfelend uit naar de wedstrijd in de Amerikaanse gokstad. Russell wist met zijn W14 de vierde tijd in de kwalificatie te rijden en schuift een plekje op door de gridstraffen voor Carlos Sainz. De Brit start daardoor achter Max Verstappen en Charles Leclerc, maar verwacht geen echte aanval te kunnen uitvoeren op het duo.

Ferrari te snel

Russell was zaterdag de beste Mercedes en blikt bij Sky Sports F1 terug op de kwalificatie. 'Het kwam vandaag neer op het zelfvertrouwen en ik voelde me heel goed in de auto. We wisten dat Ferrari een streepje voor had op de rest, als het neerkomt op de kwalificatie, maar een vierde tijd en de kleine achterstand op Max was het maximale vandaag', zo zat er volgens Russell niets meer in.

Bandenmanagement

Voor de wedstrijd op zondag verwacht hij dat het bandenmanagement, zoals wel vaker dit seizoen, de doorslag gaat geven. 'Maar morgen wordt echt een heel groot vraagteken. De banden werken gewoon niet op dit circuit. Ze vallen gewoon helemaal uiteen, omdat ze zo koud zijn en daar zijn ze niet voor ontworpen. Het team dat gaat winnen, is het team dat die banden in leven kan houden.'

Hoop op 'schone' race

Daar waar de Engelsman vorig jaar zijn eerste overwinning wist te pakken, is de 25-jarige Russell in 2023 iets wisselvalliger. 'Ik hoop gewoon op een race zonder incidenten, het is namelijk een van de wisselvalligste seizoenen uit mijn carrière. Elk weekend dat ik uit de problemen bleef, was ik heel langzaam. Toen de auto vervolgens wel snel was, waren er weer veel fouten, of die nu van mijn kant waren of het van de strategische kant of uitvalbeurten.' Het doel in Las Vegas is duidelijk, Ferrari voor blijven in de constructeursstand. 'We moeten Ferrari in de gaten houden, ze staan slechts twintig punten achter ons. We moeten dus de schade gaan beperken, maar als er een kans is, dan gaan we ervoor', aldus Russell.