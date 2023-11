Redactie

Zaterdag 18 november 2023 18:17 - Laatste update: 18:27

Niet alleen de RB19 heeft een kleine make-over gehad voor het raceweekend in Las Vegas, ook Max Verstappen en Sergio Pérez zullen namelijk de wedstrijd aanvangen in iets andere kleuren, zo maakt Red Bull Racing bekend.

Verstappen wist zaterdagochtend de derde tijd te rijden in de Amerikaanse gokstad, maar schuift een plekje op vanwege de gridstraffen voor Carlos Sainz. De Nederlander zal daarom op de eerste startrij staan met Charles Leclerc. De Monegask wist zijn 23e pole position te rijden in Las Vegas, maar een overwinning is geen garantie. Sergio Pérez zal de wedstrijd aanvangen vanaf P11 en ziet zijn voornaamste concurrentie voor plek twee in het kampioenschap, Lewis Hamilton, voor zich staan.

Overalls

Het duo van Red Bull Racing zal er dus zondag iets anders uitzien dan normaal. Zo heeft Red Bull een foto onthuld waarop de rode overall van 'Checo' te zien is. Drievoudig wereldkampioen Verstappen zal in het wit gekleurd zijn tijdens de Grand Prix van Las Vegas. Het duo gaat gekleurd in speciale 'Viva Las Vegas'-racepakken, zo meldt het Oostenrijkse team. Het is geïnspireerd op de outfit die Elvis Presley in zijn hoogtijdagen droeg en de gouden riem op de overalls verwijst daar dan ook naar.