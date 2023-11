Remy Ramjiawan

Esteban Ocon had het tijdens de kwalificatie aan de stok met Max Verstappen en wist uiteindelijk niet verder te komen dan P17. De Fransman en zijn Nederlandse collega zijn nu eenmaal niet de twee beste vrienden en in gesprek met Viaplay legt Ocon zijn kant van het verhaal uit.

Aan het einde van Q1 moest Ocon nog knokken om uit de eliminatiezone te komen. Dat lukte uiteindelijk niet en dat had vervolgens weer te maken met een voorval tussen hem en drievoudig wereldkampioen Verstappen. Beide heren bevonden zich in de slotfase van de eerste kwalificatiesessie in hun zogeheten opwarmronde. Tussen de coureurs bestaat er een 'gentlemen's agreement' en daarmee laten de coureurs dus gaten vallen op de baan, zodat ze elkaar tijdens hun snelle ronde niet in de weg zitten. Ocon zat achter Verstappen aan het einde van Q1, maar ging de Nederlander in de laatste bocht voorbij en ruïneerde het rondje van de Red Bull-coureur. Als antwoord daarop deelde Verstappen een koekje van eigen deeg uit door de Fransman in de eerste bocht te blokkeren.

Maximale rondetijd

'Dit is één grote grap. Verstappen duikt de eerste bocht in als een gek', zo klonk het over de boordradio bij Ocon. 'Het lijkt erop of we dit seizoen niet gespaard worden. Dat is alles wat ik kan zeggen erover', zo opent Ocon over het teleurstellende resultaat. Over het onderonsje met Verstappen wijst naar de maximale rondetijd: 'Er was veel verkeer in dat rondje en toen had ik dat incident met Max. Er stonden veel auto's in de rij en we hadden die deltatijd niet verwacht, dus we moesten er wel voor gaan.'

'Geen commentaar'

De Nederlander was niet blij met de actie en ook Ocon geeft aan dat het niet ideaal was. 'Het was absoluut niet ideaal. Als je naar de data kijkt, dan hadden we makkelijk door kunnen gaan, daar hadden we de snelheid voor', zo staat teamgenoot Pierre Gasly op een verdienstelijke vijfde stek. Over wie nu precies de schuldige is in het incident, daar wil Ocon niet aan: 'Geen commentaar.'