Lars Leeftink

Zaterdag 18 november 2023 15:02 - Laatste update: 15:03

Sergio Pérez haalde zaterdag tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Las Vegas Q3 niet. De Mexicaan werd in de slotfase door meerdere coureurs ingehaald en moest genoegen nemen met P12, wat P11 zal worden voor de race door de straf van Carlos Sainz. Pérez zegt in een reactie zich nu vooral te willen focussen op zondag.

In gesprek met F1TV laat Pérez duidelijk merken dat hij niet al te blij was met de timing. De Mexicaan had echter wel het gevoel dat zijn tijd in Q2 snel genoeg zou zijn om Q3 te halen, waardoor hij in de slotfase in de pits bleef. "Ja, dat dacht ik wel, maar de focus moet nu op zondag liggen. We starten van P11, dus we moeten kijken wat we kunnen leren van donderdag [vrijdag in Nederland] over de banden en kijken hoe we ons kunnen verbeteren voor de race." Daarna gaat Pérez nog wat verder in op zijn kwalificatie.

Slechte sessie

Volgens Pérez was er niet veel goed aan de kwalificatie van de Mexicaan en zijn team. "Het was een erg slechte sessie voor ons. Het begon eigenlijk al in Q1. Het is jammer dat we er niet het maximale uit hebben kunnen halen, want we hadden maar één tiende nodig, dus dat is wel balen. Maar we kunnen er niks meer aan doen, dus laten we ons richten op de race."

Race zondag

Dat doet de Mexicaan dan vervolgens ook. Pérez begint vanaf P11 en zal zich net zoals Lewis Hamilton en Carlos Sainz een weg door het veld moeten gaan banen. De Mexicaan denkt dat dit met de RB19 in Las Vegas mogelijk is. "We zijn in staat om door het veld te komen, want we beschikken over een snelle raceauto. Ons racetempo zag er volgens mij namelijk beter uit dan onze snelheid over één ronde, dus ik denk het wel."