Lewis Hamilton kent nog geen goed weekend in Las Vegas, waar F1 zondag de 21ste Grand Prix van 2023 gaat rijden. Hamilton was lovend over het circuit en Las Vegas in het algemeen, maar zijn auto wil nog niet meewerken.

Het was een teleurstellende zaterdag voor Hamilton, die Q3 niet wist te bereiken en uiteindelijk genoegen moest nemen met P11. Door de straf van Carlos Sainz schuift de Brit nog wel op naar P10, maar het is een schrale troost voor de zevenvoudig wereldkampioen. De Brit is aan het strijden om in de top drie van het wereldkampioenschap te eindigen en heeft daar de laatste twee raceweekenden nog hard voor nodig.

Hamilton over zaterdag in Las Vegas

In gesprek met F1TV laat Hamilton duidelijk merken dat hij niet te spreken is over de W14, waarmee teamgenoot George Russell P4 (door de penalty van Carlos Sainz P3) veroverde tijdens de kwalificatie. "Het was behoorlijk slecht, maar het is wat het is. Ik had geen grip en ik denk dat de banden in de hele sessie niet wilden werken voor ons. Het is niet ideaal, maar dit probleem heb ik al heel lang." De Brit was wel van een ander team onder de indruk: Williams. "Het is indrukwekkend om de Williams zo ver vooraan te zien."

Degradatie banden Mercedes

Hamilton krijgt vervolgens de vraag of hij zondag, als de Brit vanaf P10 begint aan de race begint, verwacht dat de bandendegradatie van Mercedes beter gaat zijn dan tijdens de voorgaande sessies. "We begonnen het weekend met flink wat bandenslijtage, net zoals meerdere coureurs dit ook hadden. Ik heb wat veranderingen aangebracht aan de auto, dus ik hoop dat dit goed uitpakt in de race. Maar ik heb geen idee of dit het geval is."