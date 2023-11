Jan Bolscher

Toto Wolff schoot eerder dit weekend behoorlijk uit zijn slof, toen hij tijdens de persconferentie voor de teambazen in Las Vegas een journalist hoorde zeggen dat het verloop van de eerste vrije training een wanvertoning was. De Mercedes-teambaas reageert nu op deze uitspraken.

De eerste vrije training in Las Vegas werd na nog geen tien minuten afgevlagd, nadat Carlos Sainz over een losgekomen putdeksel reed en grote schade aan zijn Ferrari opliep. De tweede oefensessie werd vervolgens fors uitgesteld, omdat alle putdeksels op het circuit moesten worden gecontroleerd. Tot overmaat van ramp voor Sainz ontving hij een gridstraf van tien plaatsen, omdat Ferrari verschillende onderdelen moest vervangen ten gevolge van het incident. Teambaas Fred Vasseur noemde de straf belachelijk en sprak tijdens de persconferentie voor de teams over een schande voor de Formule 1.

Felle reactie Wolff

Wolff ging tegen de Fransman in, maar toen hij een journalist hoorde mompelen dat het verloop van de eerste dag in Las Vegas rampzalig was verlopen, schoot hij volledig uit zijn slof: "Het is volkomen belachelijk. Compleet belachelijk. De eerste vrije training... Hoe durf je zelfs maar te proberen slecht te praten over een evenement dat nieuwe standaarden zet voor de sport, nieuwe normen voor alles? En dan heb je het over een verdomde putdeksel die is losgeraakt. Dat is al eerder gebeurd. Dit is echt niets.”

Compleet onterecht

De felle reactie van Wolff ging logischerwijs snel rond in de media, waarna hij er voorafgaand aan de kwalificatie door Sky Sports Germany naar werd gevraagd: "Als je kijkt naar dit gebouwd, en de moeite die is gedaan om in twee jaar tijd een Grand Prix op de strip van Las Vegas te organiseren... Om over dat soort dingen te gaan zeuren, is misplaatst", klinkt het. "Het voelde voor mij alsof er een journalist binnen kwam vallen en begon te roepen dat het circuit verschrikkelijk is. En dat is compleet onterecht. Dat is niet eerlijk tegenover het werk dat hier is geleverd."