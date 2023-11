Lars Leeftink

Toto Wolff heeft vrijdag duidelijk laten blijken dat hij niet gediend is van de klachten die de organisatie van de F1 Grand Prix van Las Vegas heeft gekregen na de problemen met de putdeksels. Volgens Wolff zijn er veel grotere problemen denkbaar en zou de organisatie juist complimenten moeten krijgen.

Frederic Vasseur, teambaas van Ferrari, liet na de eerste vrije training merken niet blij te zijn met de straf die Sainz heeft gekregen nadat de Spanjaard over een putdeksel reed tijdens VT1 en onderdelen moest vervangen. Daardoor ging hij over het maximale aantal en kreeg hij dus een gridstraf van de FIA. Vasseur was woedend en vond het onacceptabel, maar Wolff snapt niet zo goed waar iedereen zich druk om maakt. Dit laat hij weten tijdens de persconferenties van de teambazen. “Het is zoals Fred [Vasseur] zei: dit is uiteindelijk een megaspektakel. Het gaat een nieuwe standaard zetten voor de sport en dat is belangrijk. Dan hebben we een incident op de baan, een putdeksel die los is geraakt. Dat gebeurde eerder al eens, ik herinner me Williams 2012. Ik denk dat we dit ook in de DTM wel eens hadden, waar de auto bijna explodeerde. Ik zag op de foto dat een deel van het beton was afgebroken. Het is jammer voor de mensen hier, maar deze dingen gebeuren.”

Problemen VT1 volgens Wolff niet erg

Wolff heeft dan ook niet zoveel problemen met het feit dat er tijdens de eerste vrije trainingen wat dingen mis bleken te gaan en de tweede vrije training door het veilig maken van de putdeksels pas 2,5 uur later dan gepland, 02:30 uur in de nacht, kon beginnen. Volgens Wolff zijn er in het verleden al veel grotere problemen geweest in de koningsklasse. “Dit is niets. Wij zitten op donderdagavond/nacht [lokaal]. We hebben één vrije trainingsessie die we niet doen. Ze gaan de putdeksels dichtmaken en dan zal morgenochtend niemand er meer over praten. Het is volkomen belachelijk. Compleet belachelijk. VT1, hoe durf je zelfs maar te proberen om slecht te praten over een evenement dat nieuwe standaarden zet, nieuwe normen voor alles? En dan heb je het over een verdomde putdeksel die is losgeraakt. Dat is al eerder gebeurd. Dit is echt niets.”

Het is 'maar' VT1

Volgens Wolff zorgt het geklaag over de problemen ervoor dat de organisatie niet het krediet krijgt die de organisatie volgens Wolff hoort te krijgen. Wolff kan zich dan ook niet meer inhouden als een aanwezige journalist spreekt van 'imagoschade'. “Geef krediet aan de mensen die deze Grand Prix hebben opgezet, die deze sport veel groter hebben gemaakt dan ooit tevoren. Heb je ooit goed over iemand gesproken en een goed woord geschreven? Je zou het moeten hebben over al deze mensen die daar zijn geweest. Liberty heeft geweldig werk geleverd. Alleen omdat in VT1 een putdeksel is losgeraakt, mogen we niet gaan zeuren. De auto [van Sainz] is kapot. Dat is echt jammer. Voor Carlos had het gevaarlijk kunnen zijn. Dus bij de FIA en het circuit moet iedereen analyseren hoe we ervoor kunnen zorgen dat dit niet meer gebeurt. Maar je hebt het over schade voor de sport. Niemand kijkt überhaupt naar vrije trainingen op dit tijdstip in Europa”