Hoe laat begint de kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas

Lars Leeftink

Vrijdag 17 november 2023 20:16 - Laatste update: 20:21

Zaterdag staat de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Las Vegas op het programma, een sessie waarvoor de Nederlandse fans vroeg uit hun bed moeten. Hoe laat gaat de voorlaatste kwalificatie van 2023 van start?

De Formule 1 is dit weekend voor het eerst in een hele lange tijd weer terug in Las Vegas, waar de stad in de ban is van de komst van de koningsklasse. Samen met het raceweekend in Abu Dhabi, volgende week, moet het raceweekend in de gokstad het toetje van 2023 worden. Bij deze gedachte had zowel de organisatie als de FIA en F1 waarschijnlijk wel een andere vrijdag voor ogen gehad als dit weekend het geval is geweest.

Vrijdag Las Vegas

Het ging vrijdag namelijk na een paar minuten tijdens de eerste vrije training al fout. Carlos Sainz reed over een putdeksel heen en liep daarbij geen fysieke, maar wel materiële schade op. Ferrari was genoodzaakt nieuwe onderdelen te nemen, maar omdat ze met Sainz over de limiet gingen kreeg hij van de FIA tien plaatsen gridstraf voor de race van zondag. De tweede vrije training zou niet om 00:00 uur lokale tijd, maar 02:30 uur beginnen en duurde anderhalf uur. Charles Leclerc zou die sessie op P1 eindigen, voor Carlos Sainz en Fernando Alonso. Max Verstappen moest het doen met P6.

Hoe laat begin de kwalificatie?

Voor de Nederlandse fans die het allemaal live willen volgen zal de zaterdag in Las Vegas vroeg beginnen. Om 05:30 uur begint de derde en laatste vrije training van het weekend, waarna om 09:00 uur de kwalificatie voor de race zal beginnen. Hier gaan de coureurs bepalen wie pole position gaat veroveren voor de voorlaatste race van 2023 en de laatste van de drie races in de Verenigde Staten.