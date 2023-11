Lars Leeftink

De eerste dag van het raceweekend in Las Vegas is voor F1 rommelig verlopen. Daar waar onder meer Max Verstappen niet erg te spreken was over het circuit en er veel problemen waren om de tweede training überhaupt door te laten gaan, geniet Lewis Hamilton volop van het weekend in de Amerikaanse stad.

Tegenover Sky Sports reageert Hamilton op de tweede vrije training in Las Vegas. De Brit geeft aan geen tijd te hebben gehad om te genieten van alles wat er naast en rondom het circuit te zien is. "Niet echt. We rijden met serieus veel snelheid rond. Het circuit is ongelofelijk snel, en het is zo leuk! Ik heb het enorm naar mijn zin gehad vandaag. Ik ben heel blij dat we weer hebben mogen racen. Natuurlijk was wat in de eerste vrije training gebeurde niet geweldig, maar ze hebben geweldig werk geleverd om het op te lossen." Verstappen liet al een paar keer merken geen fan te zijn van de show in Las Vegas, maar Hamilton geniet er vol van. "Ik vond het geweldig. Iedereen heeft problemen met jetlags, maar ik voel me echt geweldig! Ik heb nog een film gekeken tijdens de pauze, en ik voel me geweldig en ben alweer klaar om te racen."

Tweede vrije training

Toen de problemen met de putdeksels eenmaal opgelost waren, konden de coureurs tijdens VT2 anderhalf uur de baan op. Hamilton legt uit wat hij geleerd heeft over het circuit en de W14. "Het was een interessante sessie. Het was oké, het was niet al te slecht. Als we allemaal op dezelfde banden rijden, komen we niet veel tekort. Iedereen heeft natuurlijk last van graining, en dat je banden steeds slechter worden, maar ik denk dat we ons allemaal in hetzelfde schuitje bevinden wat dat betreft. Het is een combinatie van het asfalt en de lage temperaturen. Daarnaast rijden we qua afstelling met heel weinig downforce, dus we glijden meer door de langzamere bochten, en ook wel door de snelle bochten. Je hebt veel topsnelheid nodig, en de temperaturen zijn van grote invloed."

Inhalen in Las Vegas

Hamilton moet toegeven dat hij denkt dat het een uitdaging wordt om in te halen in Las Vegas. "Het is heel uitdagend. We hebben wel lange rechte stukken, maar toch zijn er niet veel plekken waar je kan inhalen, omdat het gripniveau zo laag is. De slipstream is ook niet zo sterk. Het is een beetje net zoals het in Monza is. Met een kleine vleugel heb je niet veel drag, dus het wordt interessant. In de kwalificatie wordt positionering erg belangrijk. Natuurlijk wordt de bandendegradatie daarna belangrijk."