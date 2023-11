Lars Leeftink

Vrijdag 17 november 2023 14:41 - Laatste update: 14:43

Het duurde op vrijdag even, maar uiteindelijk mocht Max Verstappen samen met zijn collega's anderhalf uur lang voor het eerst het circuit in Las Vegas gaan testen. De tweede vrije training duurde, door problemen met de putdeksels die tussen VT1 en VT2 opgelost moesten worden, anderhalf uur en begon 2,5 uur later dan gepland. Verstappen is, ook na deze training, nog geen fan van de baan en ziet tevens een behoorlijk dilemma voor Red Bull Racing.

In gesprek met Sky Sports laat Verstappen weten dat de condities op het circuit niet al te gunstig waren tijdens de tweede vrije training, die om 02:30 uur begon in plaats van 00:00 uur lokale tijd. "Het was glad. We reden natuurlijk niet veel in de eerste vrije training, dus het duurde wel even voordat de baan [tijdens VT2] goed ingerubberd was. Aan het einde van de sessie was het wat beter. We wisten het hele programma af te werken, en ik denk dat dat het belangrijkste was voor vandaag, of in de nacht, beter gezegd."

Verstappen over Las Vegas

Vervolgens krijgt Verstappen de vraag wat hij na de eerste anderhalf uur van het weekend van het circuit in Las Vegas vindt. De Nederlander kan niet zeggen dat hij genoten heeft van zijn eerste kilometers op de baan. "Nee. Ik heb wel op betere circuits gereden. Ik heb eerder ook al aangegeven, en er is wat dat betreft niks nieuws dat ik ontdekt heb. We moeten er maar mee dealen." De Nederlander liet donderdag ook al merken niet zo'n fan te zijn van de show voorafgaand aan en tijdens het raceweekend.

Keuze maken

Wat Verstappen betreft wordt het verder lastig om voor zondag een keuze te maken als het aankomt op de juiste band om op te starten en op te racen. "Ik denk dat de zachte banden over een ronde natuurlijk goed waren, maar in de long run was het wat lastiger. Het leek erop dat de zachte banden het wat lastiger hadden, dus we wisselden al snel naar de mediums. Het leek erop dat zelfs de mediums niet zo goed waren in de racesimulatie, dus er zijn nog wel wat dingen die we beter moeten bekijken, om te zien hoe we de bandendegradatie kunnen verbeteren. Ik denk dat we er nog steeds erg goed uitzien vergeleken met de anderen, maar misschien kunnen we het toch nog wat verder verbeteren. Het is dus niet zo eenvoudig om de juiste banden te kiezen voor de race."