Vincent Bruins

Vrijdag 17 november 2023 09:08 - Laatste update: 09:09

Jacques Villeneuve is niet alleen voor de Formule 1 bij de Grand Prix van Las Vegas. Hij bleek namelijk de Amerikaanse gokstad de ideale locatie te vinden om in het huwelijksbootje te stappen.

Villeneuve werd kampioen in IndyCar in 1995 en maakte vervolgens de overstap naar de Formule 1 waar hij vanaf 1996 voor Williams uitkwam. Hij werd wereldkampioen in 1997, maar na een teleurstellend seizoen in 1998 vertrok hij vervolgens naar het nieuwe team van BAR waar hij een solide middenvelder werd. Na een moeizaam seizoen met BMW Sauber in 2006 verliet Villeneuve de Formule 1. De Canadees probeerde daarna veel verschillende kampioenschappen uit, waaronder de Le Mans Series, FIA GT, V8 Supercars, World Rallycross en zelfs de Scandinavische Porsche Carrera Cup. Uiteindelijk bracht hij twee jaar door in de NASCAR Whelen Euro Series en won de laatste twee races van 2021. Ook deed hij mee aan de Daytona 500 in een auto van het Nederlandse team van Loris en Toine Hezemans.

Giulia Marra

De 52-jarige was eerder al drie keer verloofd en twee keer getrouwd. Hij heeft twee kinderen uit het huwelijk met Johanna Martinez. Ook heeft hij nog twee kinderen uit het huwelijk met Camila Andrea López Lillo. Na de scheidingen ontmoette hij zijn huidige vrouw Giulia Marra met wie hij nu een zoon en een dochter heeft. Villeneuve trouwde op de woensdagavond met Marra in de Formule 1-trouwkapel in Las Vegas, de dag vóór de vrije trainingen. De Formule 1-trouwkapel werd speciaal voor de Grand Prix in de gokstad opgebouwd.