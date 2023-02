Remy Ramjiawan

Voor Valtteri Bottas was een eetstoornis het gevolg van de immense druk in de Formule 1. De Fin worstelde een aantal jaren met mentale problemen, maar het was tweevoudig Formule 1-kampioen en landgenoot Mika Häkkinen die Bottas uit de put haalde.

Bottas kwam in 2013 de sport in bij het team van Williams. In die periode was de renstal uit Grove nog een solide middenmotor en eiste het team het maximale van de Fin. De druk op de schouders van Bottas was naar eigen zeggen zo groot dat hij uiteindelijk ook fysiek pijn begon te voelen. Daarnaast kreeg de inmiddels tienvoudig Grand Prix-winnaar ook bijna geen hap door zijn keel, maar hield hij de signalen verborgen voor de buitenwereld. Zelfs het team, maar ook zijn persoonlijke trainer waren niet op de hoogte van de situatie.

Verslaving

De Finse Formule 1-ster stoomde alleen broccoli voor zichzelf en verborg zijn eetstoornis voor zijn coach. "Ik trainde mezelf fysiek en mentaal tot pijn. Het liep uit de hand en het werd een verslaving. Er werd officieel geen eetstoornis vastgesteld, maar het was er zeker", onthulde Bottas bij een Fins tv-programma, waarover Helsingin Sanomat berichtte. "Het was niet erg gezond. Ik wilde de beste zijn en vond dat ik dat moest doen. Als het team zegt dat ik 68 kg moet wegen en ik weeg van nature 73 kg, dan doe ik daar alles voor."

Jules Bianchi

Het tragische overlijden van Jules Bianchi was een zwarte dag voor de Formule 1. Vooral de Franse coureurs hadden lang opgetrokken met Bianchi en hadden even de tijd nodig om te rouwen. Bottas was in de juniorenklassen ook de teamgenoot van Bianchi en onthult dat hij grote moeite had om over het verlies heen te komen. "Ik had een psycholoog nodig om me te helpen herstellen, wiens eerste beoordeling van mij was dat ik bijna een robot ben die alleen zijn doel wil bereiken en geen enkel gevoel heeft. Ik schrok ervan. Het is waar dat ik op dat moment geen ander leven had, dan Formule 1", zo legt de Fin uit over die periode.

Mika Häkkinen

'Stoere vent'

De ommekeer kwam in de persoon van Formule 1-icoon Häkkinen. De landgenoot van Bottas onthulde dat hij zelf ook hulp heeft gevraagd voor zijn mentale problemen. Het was voor Bottas een eye-opener: "Vorig seizoen [2021] was weer moeilijker, toen mijn toekomst op het spel stond en ik niet wist voor welk team ik zou rijden. Het was een grote doorbraak om hulp van buitenaf te vragen. Als je zo'n stoere vent bent, dan denk je dat je geen hulp nodig hebt en dat je de dingen zelf kan regelen door in de spiegel te kijken. Maar een professional weet de juiste vragen te stellen en veel sluizen open te zetten. Ik ben niet de enige die het soms moeilijk heeft."

