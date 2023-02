Jan Bolscher

Maandag 6 februari 2023 10:17

We zitten midden in het 'car launch season.' In navolging van Haas en Red Bull Racing trekken deze week maar liefst drie teams het doek van de nieuwe wagen. In dit artikel lees je alles wat je moet weten over de aanstaande presentaties.

Het Formule 1-team van Haas beet afgelopen dinsdag het spits af met de lancering van de livery voor de VF-23. De Amerikaanse renstal heeft in MoneyGram een nieuwe hoofdsponsor gevonden, en daarom is het kleurenpatroon behoorlijk op de schop gegaan. In plaats van wit voert nu zwart de boventoon, en dat is zeer goed gevallen bij de fans. De nieuwe livery van Red Bull Racing kon op iets minder lovende woorden rekenen. Niet omdat deze niet mooi werd gevonden, maar omdat het vrijwel een identieke kopie is van de liveries van de afgelopen jaren.

Het team van Williams bijt deze week het spits af. De Britse formatie lanceert vanmiddag vanaf 15:00 uur Nederlandse tijd middels een livestream de livery voor de FW45: het wapenfeit waarmee men hoopt uit de achterhoede te kunnen ontsnappen. Ook worden hier de racepakken en helmen van Alexander Albon en Logan Sargeant voor het aanstaande Formule 1-seizoen bekendgemaakt. De livestream is hier te bekijken.

Eén dag later is het de beurt aan Alfa Romeo. Het team van Valtteri Bottas en Zhou Guanyu trekt op dinsdag 7 februari het doek van de C43 vanuit Zürich, Zwitserland. Het evenement begint om 10:00 uur Nederlandse tijd, en zal vermoedelijk live te volgen zijn via de officiële kanalen van het team. Op moment van schrijven is hier echter nog niets officieels over bekend. Alfa Romeo verraste afgelopen week al met een unieke livery in het kader van een samenwerking met de kunstenaar BOOGIE. Deze wordt uiteindelijk geveild en de opbrengst gaat naar de stichting Save the Childeren.

AlphaTauri

AlphaTauri is op zaterdag 11 februari het derde en laatste team dat deze week de auto voor het aankomende Formule 1-seizoen presenteert. Net als Red Bull Racing lanceert het team de nieuwe wagen - de ATO4 - vanuit New York City. Op moment van schrijven is er nog niets bekend over hoe laat de presentatie van start gaat en waar deze te bekijken is. Voor de Nederlandse fans wordt het een bijzondere dag. Nyck de Vries maakt aankomend seizoen zijn debuut bij de Italiaanse renstal.

Overzicht alle presentaties

Team Datum onthulling auto 2023 Tijd Haas Dinsdag 31 januari - Red Bull Racing Vrijdag 3 februari - Williams Maandag 6 februari 15:00 uur Alfa Romeo Dinsdag 7 februari 10:00 uur AlphaTauri Zaterdag 11 februari Nog niet bekend Aston Martin Maandag 13 februari 20:00 uur McLaren Maandag 13 februari 18:00 uur Ferrari Dinsdag 14 februari Nog niet bekend Mercedes Woensdag 15 februari Nog niet bekend Alpine Donderdag 16 februari Nog niet bekend

