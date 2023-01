Jan Bolscher

Dinsdag 31 januari 2023 10:29 - Laatste update: 10:37

Het Formule 1-team van Alfa Romeo heeft een samenwerking met de kunstenaar BOOGIE aangekondigd om een kunstzinnig project te creëren waarmee het team dichter naar de fans wordt gebracht en om de start van het aanstaande seizoen te vieren. Dit alles gaat gepaard met een unieke livery.

De in Duitsland geboren kunstenaar heeft in meer dan 40 landen content geproduceerd voor een aantal van de grootste merken ter wereld. Alhoewel het veel weg heeft van een marketingstunt in aanloop naar de daadwerkelijke lancering van de auto voor aankomend seizoen, meldt Alfa Romeo dat dit project draait om de interactie met fans. Het model van de auto inclusief livery is namelijk in augmented reality te bewonderen via JigSpace.

Het project heeft echter ook een zeer nobele kant. Het model zal voor het eerst in het echt te bekijken zijn in Londen tijdens de Global Gaming Hub van 7 tot en met 9 februari, waarna deze een jaar lang tentoongesteld wordt op verschillende plekken ter wereld. Uiteindelijk gaat de auto onder de hamer tijdens een veilig. De opbrengst gaat naar de stichting Save the Childeren, een partner van het team.

Introducing Alfa Romeo F1 Team Stake x BOOGIE: The 'Art Car' collab#GetCloser #F1 pic.twitter.com/rhBXjBfvO7 — Alfa Romeo F1 Team Stake (@alfaromeoorlen) January 31, 2023

