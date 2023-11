Vincent Bruins

Donderdag 16 november 2023 18:56

Het Formule 1-circus is neergestreken in de bekende Amerikaanse gokstad voor de Grand Prix van Las Vegas. De koningsklasse verreed hier in 1981 en 1982 al de Caesars Palace Grand Prix, maar deze wedstrijd in Las Vegas wordt gehouden op een echt stratencircuit over The Strip. Dit is het eerste officiële rondje.

Las Vegas, de Entertainment Capital of the World, staat natuurlijk bekend om haar casino's, zoals de Bellagio, Caesars Palace en de MGM Grand. Deze liggen aan The Strip. Nog één nachtje slapen en dan zullen Formule 1-auto's hier racen met snelheden van 340 kilometer per uur. Met 6,201 kilometer is het Las Vegas Strip Circuit een van de langste banen op de Formule 1-kalender. Ze zullen via Rochelle Avenue Intersection over Koval Lane gaan. Vervolgens gaan ze via Westchester Drive om de Sphere heen. Langs Sands Avenue komen de coureurs aan op The Strip voor een recht stuk van 1,9 kilometer. Vervolgens komen ze via Harmon Avenue weer terecht bij het start-finishgedeelte na 17 bochten.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Formule 1 verbiedt bepaalde kleuren op Sphere tijdens Grand Prix van Las Vegas

Mayländer als eerste op de baan

Voor de Formule 1-coureurs is Vrije Training 1 altijd de eerste sessie van een raceweekend. Voor het andere Formule 1-personeel dat op en naast de baan werkt, begint een raceweekend officieel een dag eerder. Wanneer een Grand Prix op de zondag wordt gehouden, dan gaan de Safety Car en de Medical Car op de donderdag al de baan op. Omdat de Grand Prix van Las Vegas wordt verreden op een zaterdag, gebeurde dit dus al op woensdag. Bernd Mayländer heeft dan zijn eigen trainingssessie waarin hij het circuit kan verkennen in de Mercedes-AMG GT Black Series. Als er op een nieuwe baan wordt geracet, heeft de voormalig DTM-winnaar dus de eer om het eerste officiële rondje te doen. Op de tv-beelden is te zien hoe Mayländer over The Strip raast op het natte stratencircuit. Het had op de woensdagavond nog even geregend. Deze trainingssessie voor de Safety Car en Medical Car wordt opgenomen wat ook de cameramannen en -vrouwen de kans geeft om te oefenen. De rondetijden van Mayländer worden ook bijgehouden om te zien of alles omtrent de live timing wel klopt.

Bekijk het volledige rondje hier.