Vincent Bruins

Donderdag 16 november 2023 06:58

Lewis Hamilton zal binnenkort te vinden zijn in Fortnite, een van de meest populaire Battle Royale-games. Daar zal hij verkrijgbaar zijn samen met hond Roscoe. Ook komt er een auto van de zevenvoudig wereldkampioen uit in Rocket League.

Fortnite werd in juli 2017 uitgebracht door Epic Games en wordt nog steeds door miljoenen mensen wereldwijd gespeeld. Het is samen met PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) de populairste Battle Royale, een genre binnen de schietspellen waarbij je met 99 andere spelers wordt gedropt op een eiland en degene die als laatste overblijft, wint. Het is niet ongewoon dat Fortnite samenwerkingen aangaat met bekende film franchises, muziekartiesten of in dit geval atleten. Rocket League is een voetbalspel, maar dan zijn de voetbalspelers auto's, en werd ook ontwikkeld door Epic Games. De Mercedes Formule 1-bolide van Hamilton kwam al eerder in het spel voor, samen met de rest van het F1-veld, maar nu zal de Brit ook zijn eigen auto hebben.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hamilton neemt het op voor klagende Las Vegas-bewoners: 'Dit kan niet zomaar'

Alleen aankomende zondag beschikbaar

Het is niet de eerste keer dat de zevenvoudig wereldkampioen in een game verschijnt. Hij speelde al een engineer in Call of Duty: Infinite Warfare, omdat hij zo graag een rol wilde spelen in zijn favoriete game-franchise. Daarnaast is hij natuurlijk te vinden in de officiële F1-games. Hamilton verschijnt in Fortnite met twee verschillende outfits. Daarnaast zal hij in de game zijn hond Roscoe bij zich dragen. Naar verluidt kan je het alleen kopen op zondag 18 november.