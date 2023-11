Jan Bolscher

Kevin Magnussen kijkt uit naar de Grand Prix van Las Vegas, maar verwacht tegelijkertijd dat de voorspelde lage temperaturen een enorme uitdaging zullen gaan vormen voor de coureurs.

De Grand Prix van Las Vegas is al dagen onderwerp van gesprek in de Formule 1. De meningen over het hoge showgehalte en de impact van het raceweekend op de lokale bevolking zijn verdeeld, maar daarnaast is er nog een belangrijk speerpunt: tijdens het raceweekend worden er temperaturen verwacht van slechts vijf graden Celsius. Vanwege het forse tijdsverschil met een groot deel van de wereld worden alle sessies laat in de avond of zelfs na middernacht afgewerkt, wat betekent dat het asfalt enorm zal afkoelen.

Ross Brawn

Op een circuit dat net uit de grond is gestampt en waar dus nog geen van de coureurs ervaring mee heeft, kan dat voor problemen gaan zorgen. Op een onbekende baan is het ontbreken van grip immers niet iets waar je om staat te springen. Ross Brawn - tot eind 2022 een topman binnen het Formula One Management - erkende zelfs dat de Formule 1 destijds niet heeft stilgestaan bij de lage temperaturen 's avonds in Las Vegas in deze periode van het jaar. Alhoewel bandenleverancier Pirelli hier wel rekening mee zou hebben gehouden, verwacht Brawn een grote uitdaging.

Meest geanticipeerde race ooit

Iets wat ook Magnussen niet uitsluit, al heeft de Haas-coureur vooral zin in het aanstaande raceweekend: "De Grand Prix van Las Vegas is de meest geanticipeerde Grand Prix waar ik ooit ben heengegaan", vertelt hij in een preview van het team. "Voor mijzelf als coureur en voor de Formule 1 als sport kunnen we niet wachten om te zien wat deze race gaat brengen."

Lage temperaturen vormen grote uitdaging

De Deen vervolgt: "We weten dat het circuit bijzonder zal zijn vanwege de lange rechte stukken, en we houden het weerbericht in de gaten om te zien hoe koud het gaat worden. Dat kan een echte uitdaging voor iedereen gaan vormen. Al met al verheug ik mij er erg op. Als het echt zo koud zal zijn 's nachts, wordt het ontzettend lastig om de banden op temperatuur te krijgen. We zouden wat spektakel kunnen gaan zien. Het zal allemaal gaan draaien om het krijgen van temperatuur in de banden. Downforce helpt daarbij, dus we zullen zien hoe het gaat."

