Wordt de Grand Prix van Las Vegas de koudste race ooit?

Shay Rogers & Remy Ramjiawan

Vrijdag 10 november 2023 06:57

De Grand Prix van Las Vegas zou weleens de race met de laagste temperaturen ooit kunnen gaan worden. De sessies vinden laat in de avond plaats en dat zou ervoor kunnen zorgen dat de temperaturen tijdens de sessies richting het vriespunt gaan.

Het is al een tijdje geleden dat de Formule 1 tijdens een weekend met zulke koude omstandigheden te maken had, maar in 2018 had sneeuw invloed op de testdagen voor het seizoen. Tijdens Grand Prix-weekenden is het eigenlijk in de recente geschiedenis niet meer voorgekomen dat koele temperaturen een rol speelden. Sterker nog, het tegenovergestelde is vaak aan de orde, met als uitschieter het raceweekend in Qatar.

Zorgen van Pirelli

Volgens de voorspellingen hoeven we geen sneeuw of zelfs maar regen te verwachten, maar het kan nog steeds erg koud worden in Las Vegas - vooral op vrijdag. De koude temperaturen kunnen ervoor zorgen dat teams moeite zullen krijgen met het opwarmen van de banden. Ook Pirelli gaf eerder deze week aan dat zij zich toch wel enigszins zorgen maken over het kwik in Las Vegas. 'We kunnen niets aan het weer doen of de temperatuur een standje hoger zetten. We nemen wel de drie zachtste banden mee, om toch wat grip te genereren. Maar ik verwacht alsnog weinig grip', zo vertelde Pirelli-chef Mario Isola eerder deze week.

Koudste race uit de geschiedenis

Het record van de koudste race uit de geschiedenis van de Formule 1 staat momenteel op de Grand Prix van Canada in 1978. Destijds was de maximumtemperatuur 5 graden Celsius en het betrof de zestiende en laatste ronde van het wereldkampioenschap in dat seizoen. Gilles Villeneuve wist zijn thuisrace te winnen en later zou het circuit naar hem worden vernoemd. Jody Scheckter kwam als tweede over de streep en Carlos Reutemann wist het laatste plekje op het podium te pakken. Het was jaar waarin Mario Andretti zijn eerste en enige titel wist te pakken, samen met het constructeurskampioenschap voor Lotus.