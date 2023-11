Remy Ramjiawan

Maandag 6 november 2023 11:56

Daar waar Sergio Pérez het in 2023 niet altijd even makkelijk had op de baan in de RB19, liet hij samen met Fernando Alonso een puik staaltje racen zien in de slotfase van de wedstrijd op Interlagos. Hoewel de Mexicaan uiteindelijk op een haar na het podiumplekje naar de Spanjaard zag gaan, kijkt hij tevreden terug op de race in São Paulo.

Pérez ving de wedstrijd in Brazilië aan vanaf P9 en had zijn zinnen gezet op een podiumplek. De Mexicaan is nog altijd in gevecht met Lewis Hamilton voor de tweede plek in het kampioenschap. Hoewel 'Checo' over een snellere auto beschikt dan de zevenvoudig wereldkampioen, kwam het er niet altijd uit. In Brazilië liet Pérez weer zien waarom Red Bull Racing hem naar het team heeft gehaald, want in gevecht met Alonso liet hij zich het kaas niet van het brood eten en kwam hij uiteindelijk slechts 53 duizendsten tekort.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Horner legt uit waarom Verstappen Tom Jones te horen kreeg na zijn zege in São Paulo

Vertrouwen

Voor de camera van F1TV is Pérez tevreden met zijn eigen optreden en prijst hij de acties van Alonso. "Het was een geweldig gevecht met Fernando. Ik denk niet dat veel coureurs dit soort manoeuvres kunnen uitvoeren. Het was echt spannend van het begin tot het einde en het was superleuk", zo genoot 'Checo'. Dat hij uiteindelijk op een haartje na het podium misliep, daar kan hij prima mee leven. "Ik had veel plezier. Uiteindelijk behaalde hij het podium, maar zo gaat dat in de sport."

'Blij dat dit met Checo was'

Ook Alonso kon wel genieten van het duel en uiteindelijk was het de tweevoudig kampioen die naar het podium mocht gaan. "Twee ronden voordat de vlag viel, haalde hij mij in. Ik dacht dat alles vanaf dat moment voorbij was. Ik kreeg echter in de laatste ronde nog één kans en ik ging ervoor. Het werd nog heel spannend op de lijn. We hebben hele agressieve acties uitgehaald en verder kan ik alleen maar respect hebben. Ik ben blij dat dit met 'Checo' was en we hebben een goede show opgezet", aldus Alonso.