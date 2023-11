Vincent Bruins

De Formule 1 Grand Prix van São Paulo is na een flinke startcrash stilgelegd. De wedstrijd op het circuit van Interlagos begon al met maar negentien van de twintig auto's. Charles Leclerc kwam namelijk niet door de openingsronde.

De race begon om klokslag 14:00 uur lokale tijd (18:00 uur Nederlandse tijd). De Ferrari van Leclerc misten we op de grid. Hij had op de voorste rij moeten beginnen naast polesitter Max Verstappen, maar de Monegask was halverwege de opwarmronde gespind. Over de boardradio meldde hij dat de hydrauliek het had opgegeven. Carlos Sainz had een soortgelijk probleem tijdens de vrije training in Mexico-Stad. Leclerc lag dus al vóór de start uit de wedstrijd - een teleurstellend resultaat voor Ferrari dat strijdt om de tweede positie in het constructeurskampioenschap met Mercedes.

Rode vlag voor reparaties aan bandenmuur

Verstappen kwam goed weg, toen de lichten uitgingen, en de Red Bull-coureur behield de leiding. Lando Norris kwam nóg beter weg en schoof op van de zesde naar de tweede positie voor Lewis Hamilton en de Aston Martins van Fernando Alonso en Lance Stroll. Achterin het veld kwam Nico Hülkenberg in een sandwich terecht tussen Haas-teamgenoot Kevin Magnussen en Alexander Albon. De twee laatstgenoemden crashten hard in de Senna 'S' met een rode vlag om de bandenmuur te repareren als resultaat. Magnussen raakte ook nog Oscar Piastri en dus is McLaren haastig begonnen met reparaties aan de achterkant. Ook de AlphaTauri van Daniel Ricciardo lijkt schade te hebben opgelopen. De race werd na een korte Safety Car-periode stilgelegd. Er werd met rode vlaggen gezwaaid in ronde 3 van 71. De race wordt om 18:31 uur Nederlandse tijd weer hervat.