Vincent Bruins

Zondag 5 november 2023 20:01 - Laatste update: 20:08

Max Verstappen heeft de Formule 1 Grand Prix van São Paulo op zijn naam geschreven en breidt daarmee zijn record van meeste overwinningen binnen een seizoen uit naar zeventien. Bij twee staande starts wist hij de leiding te behouden en vervolgens sloeg hij een aanval van Lando Norris af. Fernando Alonso completeerde het podium in Brazilië.

De wedstrijd op het circuit van Interlagos, gelegen tussen de meren Represa de Guarapiranga en Represa Billings, ging van start om klokslag 14:00 uur lokale tijd (18:00 uur Nederlandse tijd). Het was de twintigste race van het Formule 1-seizoen. Tijdens de kwalificatie van vrijdag kwam er een stortbui over de Braziliaanse baan, maar op deze zondag was het droog en zonnig. De luchttemperatuur was een relatief milde 21 graden Celsius, maar het asfalt was opgewarmd naar maar liefst 49 graden Celsius. Er stond een zuidwestenwind van ongeveer 5 kilometer per uur.

Drama voor Leclerc en rode vlag

Verstappen kon relatief gemakkelijk de leiding behouden, toen de lichten uitgingen in São Paulo. Charles Leclerc stond namelijk niet naast hem op de voorste rij, omdat de Ferrari was gecrasht in de opwarmronde. De Monegask meldde via de boardradio dat de hydrauliek het had opgegeven. Norris schoof op van de zesde naar de tweede positie en kwam voor Lewis Hamilton, Fernando Alonso en Lance Stroll terecht. Verder terug in het veld ging het goed fout. Nico Hülkenberg kwam in een sandwich terecht tussen Haas-teamgenoot Kevin Magnussen en Alexander Albon. De twee laatstgenoemden crashten en Magnussen raakte ook nog Oscar Piastri die naar de pitstraat moest met schade aan de achterkant. Een band landde op de achtervleugel van Daniel Ricciardo en dus moest ook hij de garage opzoeken voor reparaties. Na een korte Safety Car-periode werd de race stilgelegd met de rode vlaggen in ronde 3 van 71, zodat de bandenmuur gerepareerd kon worden.

Norris in de aanval bij Verstappen

Bij de tweede staande start kwam Verstappen weer goed weg. Norris werd even onder druk gezet door Hamilton, maar de zevenvoudig wereldkampioen zag op zijn beurt Alonso bij hem aan de binnenkant duiken in bocht 4. De Aston Martin-coureur schoof zo op naar de derde plaats. Stroll viel terug naar de zevende stek achter George Russell en Sergio Pérez. Carlos Sainz werd op de voet gevolgd door de Alpines van Pierre Gasly en Esteban Ocon. Piastri en Ricciardo hadden hun achtervleugel laten repareren tijdens de rode vlag en mochten met een ronde achterstand vanuit de pitstraat beginnen aan de herstart. In ronde 8 ging Norris in de aanval bij Verstappen. De regerend kampioen sloeg deze af en daarna zat de Brit niet meer in de DRS van de Red Bull.

Russell klaagt, foutje van Tsunoda

Alonso reed op de derde positie weg van Hamilton die niet echt leek te pushen om Russell steeds een DRS te geven. Desondanks lukte het Russell niet om Pérez achter zich te houden. Een aantal ronden later werd ook Hamilton gepasseerd door de Mexicaan. Russell klaagde via de boardradio meermaals over de strategie van Mercedes en waarschuwde dat als hij aan bandenmanagement moest doen, hij nog verder terug zou vallen. Yuki Tsunoda kwam na een vroege pitstop van Ocon in de punten terecht, maar moest het plekje opgeven aan Valtteri Bottas na een flinke fout in de middelste sector. Rond de twintigste ronde kwamen Hamilton en Russell als eerste van de koplopers naar binnen voor een nieuw setje mediums. Pérez kwam na zijn pitstop achter Hamilton terecht en moest de Brit wederom passeren. Zhou Guanyu werd de vierde uitvaller vanwege mechanische problemen met zijn Alfa Romeo.

Na Zhou vallen ook Bottas en Russell uit

Verstappen en Norris kwamen tegelijk binnen na ronde 27 om hun oude softs in te ruilen voor nieuwe mediums. Achter Alonso en Pérez vonden we plotseling Stroll op de vijfde stek. De Canadees liet de inhaalacties op Hamilton en Russell makkelijk lijken. De Zilverpijlen hadden het lastig op deze set banden. Sainz schoof op naar de zesde positie, nadat ook hij Hamilton en Russell wist te passeren. Mechanische problemen bij Valtteri Bottas zorgde voor een dubbele uitvalbeurt voor Alfa Romeo. Voor de vijftigste ronde kwamen de Mercedessen weer binnen voor de laatste pitstops. Ze gingen weer naar een nieuw setje softs. Hamilton klaagde via de boardradio dat ze de harde compound erop hadden moeten zetten. Russell moest in ronde 59 zijn Mercedes in de garage parkeren. De olietemperatuur schoot omhoog en het team wilde verdere schade aan de power unit voorkomen.

Alonso verslaat Pérez voor podium

Verstappen reed na de tweede pitstop voor nieuwe softs comfortabel naar zijn zeventiende overwinning van het seizoen. Norris werd tweede op 8.277 seconden achterstand. In de een na laatste ronde pakte Pérez Alonso met een mooie inhaalactie in de Senna 'S', maar de Spanjaard versloeg de Red Bull weer in de laatste ronde richting bocht 4. Ze gingen zij-aan-zij over de streep met Alonso voor Pérez. Het verschil was slechts 0.053 seconden. Stroll scoorde zijn tweede top vijf-resultaat van het seizoen. Sainz werd eenzaam zesde met versnellingsbakproblemen voor Gasly die Hamilton wist in te halen. Tsunoda sleepte met de negende stek wederom belangrijke punten binnen voor AlphaTauri. Ocon completeerde de top tien voor Logan Sargeant, Hülkenberg, Ricciardo en Piastri. De zes uitvallers waren Russell, Bottas, Zhou, Magnussen, Albon en Leclerc. Norris verdiende met de snelste ronde van de race nog een extra puntje.