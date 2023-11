Dit is de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van São Paulo

Vincent Bruins

Zondag 5 november 2023 16:21

De FIA heeft de definitieve startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van São Paulo bekendgemaakt. Na de kwalificatie van vrijdag werden een drietal gridstraffen uitgedeeld.

Max Verstappen was het snelst in Q3, voordat een flinke stortbui halverwege de sessie boven Autódromo José Carlos Pace arriveerde. Hij start dus vanaf pole position in zijn Red Bull. Hij schreef op de zaterdag ook al de Sprint op zijn naam. Charles Leclerc vinden we op de voorste rij naast de Nederlander. Aston Martin verraste door de tweede startrij in te nemen met Lance Stroll voor Fernando Alonso. De rest van de top tien bestaat uit Lewis Hamilton, Lando Norris, Carlos Sainz, George Russell, Sergio Pérez en Oscar Piastri. Russell is twee plekken naar achter gezet, omdat hij Pierre Gasly had opgehouden tijdens Q1.

Artikel gaat verder onder video

De rest van de grid

Net zoals voor de Sprint zal de zesde startrij bestaan uit auto's van Haas. Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen beginnen vanaf P11 en P12. De rest van de grid bestaat uit Alexander Albon, Esteban Ocon, Gasly, Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Logan Sargeant en Zhou Guanyu. Ook Ocon en Gasly zijn ieder twee plekken teruggezet vanwege het blokkeren van de pitexit tijdens Q1.