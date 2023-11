Remy Ramjiawan

Zaterdag 4 november 2023 10:31

Dr. Helmut Marko wrijft in zijn handjes na de pole position van Max Verstappen voor de Grand Prix van São Paulo. De adviseur onthult bij Auto Motor und Sport dat Gianpiero Lambiase bang was dat Verstappen zijn ronde zou afbreken, want het rondje voelde totaal niet goed aan.

De beelden in Q3 lieten weinig aan de verbeelding over. Zo gingen de coureurs de laatste sessie van de kwalificatie in met een onheilspellende wolkendeken. Verstappen wist uiteindelijk met een 1:10.727 de pole position veilig te stellen en dat was maar liefst zes tienden langzamer dan zijn tijd in Q2. Het bevestigde de omstandigheden, die alsmaar slechter werden. Uiteindelijk werd Q3 vroegtijdig afgevlagd, want het kwam met bakken uit de hemel.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: F1-fotograaf werd 'bijna onthoofd' na noodweer in São Paulo

'Zagen alleen maar paarse sectoren'

Nog voordat er een druppel was gevallen, was het vooral de wind opstak. Marko zag de tijden dan ook naar beneden gaan. "Ze werd langzamer in plaats van sneller. Normaal gesproken is het andersom. De temperatuur van het circuit daalde ook en daardoor daalde de temperatuur van de banden ook en dat zorgde ervoor dat de grip nog verder afnam." Verstappen gaf achteraf in zijn interview aan dat het rondje niet goed voelde. "Hij vloekte gewoon, maar we zagen nog steeds alleen maar roze sectortijden op de monitor. Zijn race-engineer zei tegen Max dat hij door moest zetten. Hij (Lambiase red.) was bang dat hij zijn ronde zou afbreken en de pits in zou rijden, omdat het zo slecht voelde."

'Max paste zich het beste aan'

Uiteindelijk gebeurde dat niet en Verstappen wist zich te verzekeren van de pole position voor de Grand Prix van São Paulo van zondag. Volgens Marko is dat nog eens de bevestiging van de kwaliteiten van de 26-jarige Limburger. "Max paste zich het beste aan." Teamgenoot Sergio Pérez heeft uiteindelijk de negende tijd op het bord staan en werd in zijn laatste poging gehinderd door Oscar Piastri die een ritje door grindbak had gemaakt. "Sergio had derde kunnen worden", aldus Marko.