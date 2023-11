Remy Ramjiawan

Zaterdag 4 november 2023 09:57

Voor Formule 1-fotograaf Andy Hone werd het vrijdag in São Paulo toch even gevaarlijk. De Brit schiet al meer dan tien jaar kiekjes van de koningsklasse, maar moest vrijdagavond het puin ontwijken, dat was ontstaan na het noodweer rondom Interlagos.

Het weer kan snel omslaan in São Paulo, zo werd vrijdag tijdens de kwalificatie wederom bevestigd. De hele sessie hing er wel iets in de lucht, maar in Q3 ging het boven het Autódromo José Carlos Pace helemaal los. De onheilspellende lucht was al te zien tijdens de eerste run van de rijders en niet veel later kwam het met bakken uit de hemel en ging het ook nog eens onweren. Het zorgde ervoor dat de fans zich snel uit de voeten moesten maken, want door de windstoten gingen ook enkele stands om.

'Enge tien minuten'

Voor Hone was het vooral de wind die voor een gevaarlijke situatie zorgde. Een tribune bij de beroemde 'Juncao'-bocht, de laatste bocht van het circuit, is na de sessie ingestort als gevolg van de storm, wat voor nog meer chaos op het circuit heeft gezorgd. Hone, al meer dan tien jaar F1-fotograaf, onthulde op sociale media dat hij in de laatste fase van de kwalificatie ongelooflijk dicht bij een mogelijk fatale blessure was gekomen. "Wat een enge tien minuten op de baan! Het dak van een tribune stortte in de laatste bocht in en ik werd bijna onthoofd door vallend puin", zo schreef hij. Op X deelde hij vervolgens de beelden.

Personeel en fans moesten schuilen

Voorafgaand aan het sprintweekend werden wolkbreuken al voorspeld, al was het de vraag wanneer het precies zou gaan stormen. Dat gebeurde dus een paar minuten nadat het licht op groen was gegaan voor Q3. Diverse coureurs hadden tijdens de kwalificatie al last van de windstoten en niet veel later werd de sessie afgevlagd, omdat het simpelweg te hard aan het stormen was. Ook de fans moesten zich snel uit de voeten maken, om te schuilen voor het weer. GPFans heeft de Formule 1 benaderd voor commentaar over het incident, maar een reactie is tot op heden nog uitgebleven.