Kimberley Hoefnagel

Vrijdag 3 november 2023 22:31

Sergio Pérez baalt enorm van zijn negende startplek voor de Grand Prix van São Paulo van aankomende zondag. De Red Bull-coureur stelt dat hij ongelooflijk veel pech gehad heeft en eigenlijk op de eerste startplek had moeten staan.

Het team van Red Bull Racing heeft een wisselende kwalificatie achter de rug. Max Verstappen kwalificeerde zich op pole positie, terwijl teamgenoot Pérez op zijn beurt genoegen moest nemen met de negende startplek. De Mexicaan was in de openingsfase van Q3 bezig aan een sterke ronde, toen hij Oscar Piastri tegenkwam. De Australiër was naast de baan terechtgekomen, wat kortstondig een gele vlag-periode veroorzaakte. Pérez moest hierdoor van zijn gas af en het opnieuw proberen. Die tweede kans kreeg hij echter niet, omdat de kwalificatie vroegtijdig afgevlagd moest worden vanwege hevige weersomstandigheden.

"We hadden vandaag gewoon ongelooflijk veel pech", blikt Pérez bij Sky Sports terug op zijn kwalificatie op Interlagos. "Ik had op de eerste rij moeten staan, mijn ronde was tot aan de laatste bocht heel dicht bij die van Max. Ik kwam Piastri tegen, dus ik moest mijn ronde afbreken. Erg jammer, want ik had het gevoel dat we het vandaag een stuk beter hadden kunnen doen."

Pérez kijkt vooruit

Hoewel Pérez de Grand Prix van São Paulo dus vanaf de negende plek moet aanvangen, wat natuurlijk verre van ideaal is, maakt hij zich niet al te veel zorgen. "Er liggen nog een aantal punten op tafel, en er zijn een aantal goede mogelijkheden om vanaf hier te kunnen racen." Daarnaast staat er op zaterdag ook nog een aparte sprintkwalificatie en sprintrace op de planning, waardoor het voor de Mexicaan zeker mogelijk moet zijn om nog wat goede punten binnen te harken.