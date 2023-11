Kimberley Hoefnagel

Vrijdag 3 november 2023 21:35

Christian Horner is blij dat Max Verstappen zich op pole positie gekwalificeerd heeft voor de Grand Prix van São Paulo. De Red Bull-teambaas baalt van het teleurstellende resultaat van Sergio Pérez, maar benadrukt dat het simpelweg een ongelukkige situatie is.

Verstappen kwalificeerde zich op vrijdag op pole positie voor de Grand Prix van São Paulo, nadat de sessie vroegtijdig beëindigd moest worden vanwege extreme weersomstandigheden. Volgens Horner had hij wel verwacht dat het tijdens de kwalificatie zou gaan regenen, maar bleek het in de praktijk wel iets heftiger uit te pakken. "We wisten dat het er aankwam, maar ik had niet verwacht dat het zo bijbels zou worden", vertelt Horner tegenover Viaplay. Het weer zou de rest van het weekend iets beter moeten worden. "Ik hoop het. Het zou wat mooier moeten worden dan dit, anders zal het een botenrace worden."

Verstappen dook in Q3 als eerste de baan op en verreed een dijk van een ronde. Deze ronde bleek uiteindelijk ook genoeg voor de pole positie. Zijn teamgenoot had daarentegen aanzienlijk minder geluk. Pérez was bezig aan zijn eerste snelle ronde, toen Oscar Piastri vlak voor hem naast de baan belandde. De Mexicaan moest hierdoor flink afremmen, waardoor hij op P9 belandde. Voordat hij een tweede ronde op het bord kon zetten, werd de sessie al afgevlagd. "Het was goed om die ronde neer te zetten", reageert Horner. "Het was ongelukkig voor Checo, om de gele vlag te krijgen door Piastri, maar dat is nu eenmaal zo."

Snelle kangoeroe

Verstappen liet over de boordradio weten dat hij zich niet erg comfortabel voelde in zijn auto. De Nederlander liet op een zeker punt zelfs optekenen dat deze als een kangoeroe aanvoelde. "Het was een hele snelle kangoeroe", reageert Horner lachend. "In de eerste bocht verloor hij constant wat tijd tijdens het remmen, met weinig brandstof was hij niet zo blij." De teambaas stelt dat het team de remmen iets aangepast heeft, wat wel geholpen heeft. "Dat was het grootste tekort."

Het afgelopen jaar hebben we Verstappen al meermaals ver weg zien rijden van de rest van het veld. Toch zal dit in São Paulo niet vanzelfsprekend zijn, geeft ook Horner toe. "Ik kan het alleen maar hopen. Het is altijd een competitieve race hier, dus je kan niets voor lief nemen."