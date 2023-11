Lars Leeftink

Max Verstappen heeft vrijdagavond pole position veroverd tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van São Paulo in Brazilië. De Nederlander liet Charles Leclerc en Lance Stroll achter zich, maar was niet eens tevreden over zijn rondje in Q3.

Na de kwalificatie blikte Verstappen in de storm terug op zijn rondje in Q3 en de omstandigheden die daarna ineens compleet zouden veranderen. "We wisten niet wanneer de regen zou komen tijdens de kwalificatie, maar we wisten wel dat het ging komen. Dit was wel echt bizar weer ineens. Charles [Leclerc] en ik waren net aan het discussiëren over hoe onze rondjes niet eens zo goed leken te zijn. De wind begon te veranderen en was ineens zeer sterk. We verloren er behoorlijk wat rondetijd door. Het was vrij hectisch in de laatste ronde."

Zondag in Brazilië

Verstappen blikt ook vooruit op zondag, waarin hij dus vanaf P1 gaat beginnen. De Nederlander verwacht dat de teams dicht in de buurt van elkaar zullen zitten en kent de sleutel tot succes op Interlagos. "Het lijkt dicht bij elkaar in de buurt te zitten. Je kunt dit al zien tijden de kwalificatie en ik verwacht dat dit tijdens de race ook zo gaat zijn. Er is hier vaak veel degradatie van de banden, dus het gaat om het managen van de banden. Vorig jaar deden we dat niet goed en dit jaar gaan we het beter doen."