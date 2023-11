Vincent Bruins

Vrijdag 3 november 2023 21:19

De kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van São Paulo heeft voor een aantal coureurs een staartje gekregen. George Russell moet zich namelijk melden bij de wedstrijdleiding in Brazilië evenals Alpine-coureurs Pierre Gasly en Esteban Ocon. De FIA heeft daarnaast besloten om de rijdersmeeting niet door te laten gaan.

De sessie die de startgrid voor de zondagsrace op het circuit van Interlagos bepaalt, was weer spannend. Max Verstappen pakte uiteindelijk de pole position voor Charles Leclerc en Lance Stroll, voordat een storm arriveerde halverwege Q3. De Mercedessen van Lewis Hamilton en George Russell vinden op P5 en P6, respectievelijk, achter Fernando Alonso. Of Russell die zesde stek mag behouden, blijft nog even de vraag. Hij moet zich namelijk melden bij de stewards waar hij vergezeld zal worden door Ocon en Gasly die niet uit Q2 kwamen en zich kwalificeerden als twaalfde en dertiende. Ook Sergio Pérez is opgeroepen door de FIA om een bezoekje te brengen aan de wedstrijdleiding, maar de Mexicaan heeft zelf niks verkeerds gedaan.

Nieuwe regel

In Mexico-Stad vorige week kwam het meermaals voor dat coureurs de uitgang van de pitstraat blokkeerde om een gaatje te creëren. Om dit in São Paulo te voorkomen kwam Niels Wittich met paragraaf 14 in de zogeheten 'event notes'. Daarin legde de wedstrijdleider uit dat de coureurs niet onnodig langzaam mogen rijden en dat houdt ook in dat een auto niet mag stoppen in de pitstraat, als deze zich in de 'fast lane' bevindt. De wedstrijdleiding heeft er rekening mee gehouden dat coureurs wel graag in schone lucht willen rijden. 'Coureurs mogen een gat laten vallen tussen het stoplicht en de tweede Safety Car-lijn,' zo werd er verder uitgelegd. 'Een coureur die dat wil doen, moet wel zo ver mogelijk naar links staan, zodat andere coureurs aan de rechterkant van de pitstraat de betreffende coureur kan inhalen.'

Rijdersmeeting gaat niet door

Russell zou deze nieuwe regel mogelijk overtreden hebben door in Q1 Gasly te blokkeren. Gasly liet duidelijk via de boardradio weten dat hij niet erg blij was met de Brit, maar de Alpine-coureur heeft mogelijk zelf ook die nieuwe regel overtreden. De Fransman zou net als land- en teamgenoot Ocon Pérez geblokkeerd hebben in Q1. De Mexicaan zal zich ook moeten melden bij de stewards om zijn kant van het verhaal te delen. De FIA heeft daarnaast de mededeling gegeven dat de vijf teams die deelnamen aan Q3, niet aan hun auto's mogen werken, totdat ze het signaal hebben gekregen dat het wel weer mag. De internationale autosportbond maakt zich waarschijnlijk wat zorgen om de veiligheid van het evenement, vanwege de storm die aan het einde van Q3 boven Interlagos arriveerde. Het dak van een tribune is zelfs ingestort. Ook de rijdersmeeting, die anderhalf uur na de kwalificatie had plaats moeten vinden, is gecanceld.