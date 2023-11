Vincent Bruins

Vrijdag 3 november 2023 13:46

George Russell denkt dat er dit weekend een aantal coureurs weer gediskwalificeerd kunnen worden, net als in de Verenigde Staten twee weken geleden. De Formule 1 Grand Prix van São Paulo is namelijk een sprintweekend en dat zorgt voor een grote uitdaging met betrekking tot de afstelling van de auto.

Na de zondagsrace van het sprintweekend in Texas werden de Mercedes van Lewis Hamilton en de Ferrari van Charles Leclerc gediskwalificeerd. De bodemplank was in beide gevallen te erg versleten. Volgens artikel 3.5.9.e van de technische reglementen moet de bodemplank 10 millimeter dik zijn aan het begin van het evenement met een speling van 0,2 millimeter. Aan het einde van de Grand Prix moet deze nog een minimale dikte hebben van 9 millimeter en dus mag er niet meer dan 1 millimeter zijn weggesleten. Omdat dat bij Hamilton en Leclerc wel zo was, had het diskwalificaties tot gevolg. Er werden twee belangrijke oorzaken aangekaart: de auto's gaan na vrijdag al in parc fermé en dus mag er dan niks verder aan de afstelling veranderd worden, en de hobbels van Circuit of the Americas zorgde voor veel meer slijtage van de bodemplank dan verwacht.

Artikel gaat verder onder video

Mogelijk meer diskwalificaties

Russell denkt dat er dit weekend in São Paulo ook de mogelijkheid bestaat dat de technische afdeling van de FIA auto's illegaal kan verklaren. "Het gaat een enorme uitdaging worden," vertelde de Brit tegenover de aanwezige media op het circuit van Interlagos. "En dit is een heel groot probleem met de sprintweekenden, omdat, zoals we al zeiden in Austin, we klaar waren met de vrije training, onze checks deden en we geen slijtage van de bodemplank konden ontdekken en dus dachten we dat we goed zaten. En dan met een kleine verandering van de windrichting, voor het eerst 100 kilo aan benzine in de auto doen, een aantal ronden in verkeer, een aantal ronden buiten verkeer op een erg hobbelig circuit, en toen ondervonden we een probleem dat we niet hadden verwacht. Om eerlijk te zijn, op een baan als deze kunnen sommige teams zich in dezelfde posities bevinden. Dat hoort er nou eenmaal bij in een Sprint."

OOK INTERESSANT: Wolff zocht contact met Verstappen na Wikipedia-uitspraak: "Heb Max berichtje gestuurd"

Geen fan van Sprint

De Mercedes-coureur kijkt wel uit naar dit weekend. Hij won namelijk in 2022 hier op Interlagos, nadat de dominante Red Bull van Max Verstappen toch niet de sterkste bleek. "Red Bull had echt een stap teruggenomen rond deze tijd vorig jaar en dat laat maar zien dat je vastzit [qua afstelling] en fouten niet kan goedmaken, wanneer je een verkeerde keuze maakt in deze sprintraces. Er zitten dus voor- en nadelen aan. Ik hou er persoonlijk niet van, omdat dit de koningsklasse is - Formule 1. Deze auto's zijn zo complex, en we hebben zoveel briljante engineers die hier werken om de auto te verbeteren, dat vastzitten na een sessie van 60 minuten, zeker als er een rode vlag is of vertragingen of het is nat, dan ga je er compleet blind in. Ik ben wel gemotiveerd. Ik kijk uit naar dit weekend. Maar prestaties uit het verleden garanderen nooit succes in de toekomst, dus we gaan er open in," zo sloot Russell af.