Lewis Hamilton was de man die zondag als tweede achter Max Verstappen over de streep kwam. Een puike prestatie in een lastig weekend voor de Zilverpijlen. Christian Horner is wat minder onder de indruk en stelt dat Hamilton en Mercedes toch wel erg veel geluk hebben gehad.

Na een lastig begin aan het raceweekend in Mexico-Stad - Mercedes kwam niet verder dan P6 en P8 in de kwalificatie - werd het uiteindelijk toch nog een mooi weekend om op terug te kijken, met name voor Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen kwam zondag in Mexico-Stad als tweede over de streep, waarmee hij alleen Verstappen voor zich moest dulden. Het was een welkome opsteker in de strijd tegen Ferrari. Het team van Fred Vasseur zit de mannen van Toto Wolff op de hielen in het wereldkampioenschap.

Rode vlag op goed moment

De tweede plek staat dus op het spel en met twee goed presterende Ferrari's wist Hamilton de schade uitstekend te beperken met zijn P2. De Brit maakte zich halverwege de race wel druk over de gekozen tactiek. Mercedes opteerde namelijk voor een één-stopper, waarbij Hamilton al vroeg de pits indook voor zijn stop. Uiteindelijk ontstond er even later een rode vlagsituatie, nadat Kevin Magnussen hard in de muur terechtkwam. Omdat het repareren van die tecpro barriers wat tijd in beslag ging nemen, werd de race kortstondig stilgelegd.

Geluk van Mercedes

Horner is dan ook niet bepaald onder de indruk van Hamilton zijn prestaties. De Brit stelt dat de zevenvoudig wereldkampioen in normale omstandigheden buiten het podium gevallen was. "Ze hadden behoorlijk wat geluk", begint hij bij Viaplay. "Ze gingen vroeg naar binnen voor een één-stopper. Ik denk dat ze uiteindelijk verslagen zouden zijn door de Ferrari's." Uiteindelijk heeft hij nog wel wat positieve woorden over voor de Zilverpijlen: "Het is waar dat ze goede snelheid hadden en het goed deden met de banden. Dat hebben we het hele jaar wel van ze gezien", besluit de Brit.

