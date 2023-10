Verstappen en negen andere coureurs verwisselen onderdelen voor race in Mexico

Lars Leeftink

Zondag 29 oktober 2023 20:36

Om 21:00 uur begint de F1 Grand Prix van Mexico-Stad, de negentiende race van 2023. De FIA heeft een document naar buiten gebracht waarin het op een rijtje zet welke onderdelen er bij welke coureur zijn vervangen voor de race.

Zoals vaak het geval is, besluiten veel teams om tussen de kwalificatie en de race onderdelen van de auto tijdens Parc Ferme te verwisselen. Bij sommige onderdelen is dit toegestaan, zolang het bijvoorbeeld niet over motoronderdelen gaat of de setup van de auto. Hierdoor hebben de coureurs en teams toch nog de kans om wat dingen aan te passen, alhoewel het vaak om kleine dingen gaat. Meestal worden deze onderdelen verwisseld zonder daar een straf voor te krijgen, iets wat ook nu het geval is geweest.

Aanpassingen

Bij Red Bull Racing heeft Max Verstappen een nieuwe headrest gekregen, terwijl er ook bij Sergio Perez wat is aangepast. Verder is Mercedes het enige team dat bij beide coureurs een aanpassing heeft gedaan. Bij zes andere teams gaat het om een coureur, terwijl McLaren helemaal niet in het document te vinden is. De coureurs die met kleine aanpassingen in het document te vinden zijn, naast de twee coureurs van Red Bull en Mercedes dus: Charles Leclerc, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Fernando Alonso, Kevin Magnussen en Yuki Tsunoda.