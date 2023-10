Brian Van Hinthum

Sergio Pérez kwam tijdens de kwalificatie voor zijn thuisrace in Mexico-Stad niet verder dan de enigszins teleurstellende vijfde plek. Extra pijnlijk is het feit dat de Mexicaan start achter Daniel Ricciardo, de AlphaTauri-coureur die maar wat graag het zitje van Pérez overneemt. De Mexicaan baalt van de Red Bull-strategie met de banden.

De plaagde Pérez rijdt dit weekend tijdens de Grand Prix van Mexico natuurlijk zijn thuisrace en de man uit Guadalajara hoopt vurig voor het oog van zijn fanatieke aanhang zijn grote droom te laten uitkomen: winnen in zijn vaderland. De droom van de Red Bull-coureur liep zaterdag tijdens de kwalificatie wel een flinke deuk op, toen hij met zijn RB19 niet verder wist te komen dan P5. Opmerkelijk genoeg werden Pérez en teammaat Max Verstappen op P3 gesplit door nota bene Ricciardo.

Kritiek op strategie

Pérez zegt dat hij de snelle AlphaTauri ergens wel zag aankomen met het splitten van Red Bull: "Ja, en de Ferrari's ook. Maar het is wat het is", citeert Motorsportweek. Hij is kritisch op de strategie van het team. "Onze progressie in Q3 was niet goed. We waren een set verloren [in Q2] die we potentieel niet hadden hoeven verliezen. Maar dat weet je pas na de kwalificatie. Dat heeft onze progressie in Q3 enorm pijn gedaan. Als je praat over één tot anderhalve tienden, zou dat ons leven compleet veranderd hebben. Dit is nu eenmaal hoe het is."

Stoeltje Pérez

Vervolgens gaat het nog eens over de uitstekend presterende Ricciardo, die natuurlijk graag het onder vuur liggende stoeltje van Pérez wil overnemen bij het team van Red Bull: "Daniel heeft een geweldige ronde gereden. Ik denk niet dat het alleen Daniel is die mijn stoeltje graag wil. Er zijn een hoop andere coureurs die graag in deze stoel willen zitten, dat is geweldig. Als ze dat verdienen, dan ben ik blij voor ze." Ten slotte kijkt hij met een schuin oog naar de race. "Het wordt erg lastig, maar er is een lange race voor de boeg. Ik ga proberen wat speciaals te bewerkstelligen en zie wel wat er gebeurt."