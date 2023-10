Hoe laat begint vandaag de Grand Prix van Mexico-Stad?

Vincent Bruins

Na de verrassende kwalificatie van afgelopen nacht staat zondagavond de Formule 1 Grand Prix van Mexico-Stad op het programma. Max Verstappen en Red Bull Racing zullen op zoek gaan naar revanche, nadat ze door de Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz werden verslagen op de zaterdag. Hoe laat gaan de lichten vandaag uit?

De vrijdag op Autódromo Hermanos Rodríguez begon met de eerste vrije training waarin rookies Oliver Bearman, Jack Doohan, Isack Hadjar, Théo Pourchaire en Frederik Vesti mochten proeven van de koningsklasse van de autosport. Verstappen klokte de snelste tijd voor een indrukwekkende Alexander Albon in zijn Williams. Hier en daar waren er wat betrouwbaarheidsprobleempjes. Zo gaf de hydrauliek het op bij Carlos Sainz. Dit kon Ferrari op tijd repareren voor de tweede vrije training. Verstappen stond ook in VT2 bovenaan in de rangorde, op de voet gevolgd door Lando Norris, Leclerc en de Alfa Romeo van Valtteri Bottas.

Zaterdag

De zaterdag in de hoofdstad van Mexico werd afgetrapt met de derde en laatste vrije training. Ook nu was Verstappen weer de snelste, maar het scheelde niet veel. Albon zat slechts zeven honderdsten boven de tijd van de Nederlander. De kwalificatie later op de dag zou een aantal verrassingen in petto hebben. Zo werd Lando Norris slechts negentiende, nadat hij in zijn enige run een foutje maakte en vanwege een spin van Fernando Alonso niet meer kon verbeteren. Albon was de grip volledig kwijt vergeleken met de trainingen, maar leek met hakken over de sloot door te gaan naar Q3, totdat zijn beste tijd werd afgepakt vanwege track limits. De Ferrari's bleken het sterkst te zijn in de sessie voor de top tien. Leclerc pakte de pole position voor Sainz, Verstappen, Daniel Ricciardo en Pérez.

Zondag

Leclerc hoopt zijn pole position om te kunnen zetten in zijn eerste overwinning van het seizoen. Sainz zal ondertussen jagen op een tweede zege van 2023, nadat hij in Singapore al als eerste over de streep kwam. Er was even onzekerheid over de derde startplek van Verstappen, omdat hij na de kwalificatie werd onderzocht voor het mogelijk ophouden van andere deelnemers in de pitstraat, maar de Red Bull-coureur bleef onbestraft en zal dus P3 innemen op de startgrid. De lichten op Autódromo Hermanos Rodríguez zullen uitgaan om 21:00 uur Nederlandse tijd. Verstappen verbrak afgelopen weekend in de Verenigde Staten al zijn eigen record voor de meeste punten scoren in één seizoen. Als hij vandaag wint, verbreekt hij zijn eigen record voor de meeste overwinningen in één seizoen. De teller zou dan op maar liefst 16 staan dit jaar.