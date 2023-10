Lars Leeftink

Zaterdag 28 oktober 2023 19:14

Lewis Hamilton, die eerder dit jaar zijn contract verlengde bij Mercedes tot eind 2025 en dus de komende twee seizoenen nog in F1 zal rijden, heeft aangegeven dat het verschil met de Formule 1 Grand Prix van de Verenigde Staten en de vrijdag in Mexico Stad 'dag en nacht' was en dat het team nog veel werk aan de winkel heeft om de W14 competitief te maken voor zondag.

In gesprek met Sky Sports laat Hamilton duidelijk weten dat hij niet zo blij was met zijn auto en de zevende plaats tijdens VT2 in Mexico Stad. "Niet zo geweldig. Niet raar, gewoon niet geweldig. Het was een beetje worstelen in de auto. De auto is dag en nacht anders dan vorige week. Ik weet niet echt wat ik moet zeggen. Je weet gewoon nooit wat je gaat krijgen met deze auto. Sommige dagen is het geweldig en andere dagen niet. Het is moeilijk om een ronde eruit te halen. Ik denk dat er zeker prestaties [te vinden] zijn, maar het is gewoon proberen om die eruit te halen. Dit weekend is het nogal piekerig, misschien gewoon door de aerokaart of wat het ook mag zijn."

Werk aan de winkel

Volgens Hamilton zorgt de mindere vrijdag ervoor dat Mercedes werk aan de winkel heeft om in de nacht van vrijdag op zaterdag de W14 te verbeteren en competitief te worden. "We gaan er vannacht [vrijdag op zaterdag] aan werken, maar het was zeker geen leuke dag vergeleken met Austin. We zaten er een beetje naast, maar hopelijk kunnen we vannacht iets vinden en is de auto morgen misschien fijner om mee te rijden."

Onzekerheid bij Hamilton

Hamilton weet echter niet zeker hoeveel er nog in de tank zit en of de verbeteringen genoeg gaan zijn om echt mee te doen om een podiumplek of zelfs een zege. "Niet zeker. Nogmaals, je weet gewoon nooit wat je kunt verwachten met deze auto. Misschien brengen we de veranderingen aan en gaan we sneller. Ik denk dat er zeker prestaties in zaten om dichter bij de top drie te komen, maar we moeten uitzoeken hoe we het makkelijker kunnen maken om die prestaties eruit te halen. Dus daar gaan we aan werken."