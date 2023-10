VIDEO: Verstappen doet onthulling over beveiligers, Sainz had hydraulische problemen

Lars Leeftink

Zaterdag 28 oktober 2023 18:11 - Laatste update: 18:15

Niet dr. Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, maar Max Verstappen zelf heeft voor extra veiligheid tijdens het Grand Prix-weekend in Mexico gezorgd. De Nederlander maakt voor het weekend in Mexico gebruik van twee bodyguards en stelt bij Viaplay dat dit wel vaker gebeurt en dat dit niet via het team is geregeld. Ook is het duidelijk geworden waar de problemen van Carlos Sainz op vrijdag vandaan zijn gekomen. Check de nieuwe video op ons YouTube-kanaal of hieronder!