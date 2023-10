Vincent Bruins

Zondag 29 oktober 2023 00:21 - Laatste update: 00:26

Charles Leclerc heeft de 22e pole position uit zijn Formule 1-carrière gepakt. De Ferrari-coureur verraste met de allersnelste rondetijd in de kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico-Stad. Hij zal morgen op de voorste startrij worden vergezeld door Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz. Max Verstappen moest het doen met P3.

De Ferrari SF-23 leek zich het gehele weekend niet echt thuis te voelen op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Leclerc werd vijfde in VT1, derde in VT2 en dertiende in VT3. Ook in Q1 en Q2 van de kwalificatie stonden de Ferrari's niet bovenaan. Leclerc werd vierde in de eerste sessie en zesde in de tweede sessie. Toch lukte het de Monegask om pole position te pakken. Verstappen maakte in de eerste run van Q3 een foutje. Er werd verwacht dat de drievoudig wereldkampioen in de tweede run flink zou verbeteren, maar hij kon slechts een paar honderdsten van zijn tijd afschaven en dat was niet genoeg om een plekje op de eerste rij te verdienen.

Artikel gaat verder onder video

Pole position niet verwacht

"Absoluut niet," reageerde Leclerc op de vraag of hij had verwacht de snelheid te hebben om pole te pakken. "Het is het tweede weekend achter elkaar dat we zeggen [niet snel genoeg te zijn], dus mensen zullen ons waarschijnlijk niet meer geloven. Maar nee, eerlijk gezegd had ik niet verwacht vandaag pole position te pakken. We dachten na VT3 nog dat we prestaties misten. Op de een of andere manier hebben we wat gevonden in bocht 12, en we vonden ook veel tijd op nieuwe banden, maar ik focus me nu vooral op de race van morgen. We hebben al veel pole positions behaald, maar nu moeten we het nog gaan omzetten in een overwinning, maar dat gaat uiteraard zwaar worden."

OOK INTERESSANT: AlphaTauri onder de indruk van Hadjar: "Denk dat hij binnenkort in Formule 1 zit"

Omzetten in overwinning

"We hebben het hele weekend prima pace [in de 'long runs'] gehad, maar ik betwijfel of het genoeg gaat zijn om de strijden voor de overwinning," vervolgde de Monegask die nu evenveel poles heeft als Fernando Alonso. "We gaan alles op alles zetten om het wel binnen te slepen. We gaan het zien morgen. Ik weet ook niet of de eerste positie de beste startplek is hier," zo legt hij uit over het lange rechte stuk richting bocht 1. "Maar ik ben erg blij met vandaag. Zoals ik al zei, morgen dit nog omzetten in een overwinning."