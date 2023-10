Vincent Bruins

Isack Hadjar kreeg op de vrijdag van de Grand Prix van Mexico-Stad de kans om zijn debuut in de Formule 1 te maken. De Red Bull-junior mocht bij Scuderia AlphaTauri achter het stuur kruipen van de bolide van Yuki Tsunoda. Teambaas Franz Tost verwacht hem binnenkort al in de koningsklasse van de autosport.

In 2022 kwam de FIA met een nieuwe regel om jonge coureurs de mogelijkheid te geven wat ervaring op te kunnen bouwen in een Formule 1-auto. Tweemaal per jaar moet een rookie - of twee verschillende rookies ieder één keer - de kans krijgen bij een team om een vrije training te rijden tijdens een Grand Prix-weekend. Zo zagen we Robert Shwartzman al bij Ferrari in Zandvoort en Felipe Drugovich bij Aston Martin op Monza. Afgelopen vrijdag kwamen Oliver Bearman bij Haas, Jack Doohan bij Alpine, Théo Pourchaire bij Alfa Romeo en Frederik Vesti bij Mercedes in actie in Mexico-Stad, maar dus ook Hadjar bij AlphaTauri.

Beste dag uit zijn leven

De 19-jarige Fransman won races op Formule 4-, Formule Regional- en Formule 3-niveau en is dit jaar actief in de FIA Formule 2. Hij heeft geen vlekkeloos seizoen achter de rug bij Hitech Pulse-Eight met slechts één podium en de veertiende positie in de tussenstand met alleen nog het weekend in Abu Dhabi te gaan, maar de potentie is er zeker. Langzaam was hij dan ook niet in Vrije Training 1 op Autódromo Hermanos Rodríguez. Hij ging in zijn AlphaTauri harder dan Doohan en Vesti. Aan het einde van de sessie zei Hadjar over de boardradio: "Beste dag van mijn leven! Dat was ongelooflijk." De auto sloeg aan het begin nog even in de anti-stall, maar de rookie reed daarna een prima, constante pace. Hadjar zal tijdens VT1 in Abu Dhabi uitkomen voor Red Bull Racing.

Onder de indruk

"Ik hoop niet dat dit de beste dag van zijn leven was, ik hoop dat hij races en kampioenschappen wint," vertelde teambaas Franz Tost tijdens de persconferentie na afloop van VT1. "Dit hoort niet de beste dag van zijn leven te zijn," herhaalde hij lachend. "Nee, hij deed het goed om eerlijk te zijn. We waren allemaal onder de indruk van hem. Hij was kalm toen hij de pitstraat verliet en hij heeft op drie verschillende compounds gereden: de testband, de mediums en de softs. En met al die verschillende banden heeft hij het echt goed gedaan, moet ik zeggen. Zijn feedback op technisch gebied was prima, omdat, als je het met de data vergelijkt, dan kwam het heel erg overeen. We waren echt onder de indruk en ik denk dat hij binnenkort al in de Formule 1 zit."