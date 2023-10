Remy Ramjiawan

Donderdag 26 oktober 2023 18:38 - Laatste update: 18:39

Volgens Nico Rosberg moet Red Bull Racing er alles aan doen om Helmut Marko zo lang mogelijk binnen het team te houden. De positie van de tachtigjarige Oostenrijker stond de afgelopen weken onder een vergrootglas, maar volgens de kampioen van 2016 is Marko juist de man die het team in de afgelopen jaren bij elkaar wist te houden.

De afgelopen weken zijn er diverse verhalen naar buiten gekomen over een mogelijke machtsstrijd binnen het kampioenschapsteam van Red Bull Racing. Zo zou Christian Horner meer bevoegdheid willen krijgen, maar stuit hij nog altijd op zijn meerdere, namelijk adviseur Marko. Laatstgenoemde reageerde onlangs nog op zijn positie door te stellen dat hij zelf bepaald wanneer hij stopt bij het Oostenrijkse team en niet bijvoorbeeld 'meneer Horner'. Het contract van Marko loopt tot het einde van 2024.

Marko heeft Newey en Horner bij Red Bull gehouden

In gesprek met Sky Sports F1 benadrukt Rosberg dat er momenteel misschien wel wat onrust is, maar dat Marko altijd het team bij elkaar heeft gehouden, toen het moest. "Christian Horner was nog niet zo lang geleden in gesprek met Ferrari. En dr. Marko is er opnieuw in geslaagd om de belangrijkste mensen bij het team te houden." Ook aan ontwerper Adrian Newey werd op een gegeven moment getrokken door de concurrentie. "Hij stond ook op het punt om weg te gaan en ze hebben hem veel geld betaald en hij is al die jaren gebleven. Hij is nu een enorm deel van dit succes."

Verstappen ook loyaal aan Marko

Ook in de contractonderhandeling met Max Verstappen zou er een sleutelrol voor Marko zijn weggelegd. De Nederlander heeft een contract op zak tot en met 2028 en die lange looptijd zou vooral te danken zijn aan de tachtigjarige Oostenrijker. Ook Verstappen zelfs heeft onlangs gereageerd op de geruchten over de onrust in de top van het team en stelde dat hij loyaal zou blijven aan Marko. Uiteindelijk was het de adviseur van Red Bull Racing die er in 2015 voor zorgde dat de Nederlander bij Toro Rosso aan de slag kon gaan, maar ook dat Verstappen halverwege 2016 naar het topteam werd gehaald.