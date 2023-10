Lars Leeftink

Toto Wolff, teambaas van Mercedes, heeft de straf die Lewis Hamilton kreeg na de Formule 1 Grand Prix van de Verenigde Staten inmiddels geaccepteerd. De Oostenrijker heeft de diskwalificatie van de Brit achter zich gelaten en focust zich nu op een 'bijzonder' weekend in Mexico.

In het persbericht van Mercedes blikt Wolff nog even terug op het weekend in Austin en vooral de straf die Hamilton kreeg. "Austin was een weekend met gemengde gevoelens. Het positieve is dat de upgrade ons een stap voorwaarts lijkt te hebben gegeven qua prestaties. Onze snelheid was het hele weekend hoog en het was bemoedigend om mee te strijden voor de overwinning. Het negatieve was natuurlijk dat we aan onze snelheid geen resultaat overhielden. Het verliezen van een podiumplaats doet pijn en is niet iets wat we willen dat ons overkomt. De complexiteit van een sprintweekend en een hobbelig circuit hebben ons verrast. Maar regels zijn regels. Wij zullen hiervan leren en ons verbeteren. Nu gaan we door naar de volgende race.”

Mexico 2023

Vervolgens richt Wolff zijn focus op het komende weekend in Mexico. De Oostenrijker kijkt uit naar het weekend, dat volgens hem voor een unieke uitdaging zorgt voor alle teams. “Mexico is altijd een spannend weekend. De fans zijn erg gepassioneerd en energiek. De locatie biedt ook een unieke uitdaging vanwege de grote hoogte. Het heeft een grote impact op de manier waarop we de set-up van de auto hebben, het is altijd een uitdaging om daarvoor de optimale oplossing te vinden.”

Upgrades verder analyseren

Wolff is verder vooral benieuwd naar wat de upgrades tijdens het weekend in Mexico voor data gaan opleveren. “Het zal een goede test zijn van ons upgradepakket. Kijken hoe het presteert op een circuit met heel verschillende kenmerken. Dat zal nuttig zijn voor ons continue leerproces en ontwikkeling van de W15. Ook hebben we Fred Vesti in de auto tijdens VT1, als verplichting van de rookie-sessies.. Hij heeft zichzelf bewezen in de Formule 2 en ik ben er zeker van dat hij goed werk zal leveren voor het team.”