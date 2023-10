'Red Bull vindt nieuwe locatie voor windtunnel', COTA wordt opnieuw geasfalteerd | GPFans Recap

Vincent Bruins

Dinsdag 24 oktober 2023 21:49

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het F1-circus staat nooit stil en dat is ook tussen de Grands Prix van de Verenigde Staten en Mexico-Stad weer duidelijk. Terugblikkend op die race op Circuit of the Americas, het is duidelijk geworden dat het boegeroep toen Max Verstappen de winnaarstrofee ontving, niet voor de Nederlander was bedoeld. De regerend wereldkampioen leidde samen met Lewis Hamilton de klachtenregen over de hobbels van de baan in Texas, maar het is nu bevestigd dat er een oplossing voor gaat komen. Het evenement in Austin was een Sprintweekend en er vinden nu discussies plaats over het mogelijk veranderen van het format. Viaplay blijft het financieel gezien moeilijk hebben en is met een statement naar buiten gekomen met betrekking tot de kwartaalcijfers. Ook op technisch gebied is er een boel te melden. Zo heeft Alpine een nieuwe technisch directeur en is er meer over de plannen voor een nieuwe windtunnel van Red Bull bekend.

Artikel gaat verder onder video

'Boegeroep tijdens podiumceremonie Austin vooral tegen gouverneur van Texas gericht'

Max Verstappen werd tijdens de podiumceremonie na het winnen van de Grand Prix van de Verenigde Staten voorzien van een hoop boegeroep door de fans bij het betreden van het podium. Ook tijdens het ontvangen van de beker was het raak, al zou dat niet óf niet alleen tegen Verstappen gericht zijn geweest. Op het internet wordt door een hoop mensen opgemerkt dat de boe-geluiden tijdens het ontvangen van de trofee niet op Verstappen gericht waren, maar op Greg Abbott. De gouverneur van Texas presenteerde de beker voor de eerste plek aan de Nederlander, maar is niet zeer geliefd in de staat. De Republikein kan op weinig populariteit rekenen in zijn Texas en op X wordt er dan ook druk gesproken over de negatieve geluiden die dus met name in de richting van hem en dus niet Verstappen geweest zouden zijn. Meer lezen? Klik hier!

'F1 kijkt naar aanpassingen format sprintrace: omgekeerde startopstelling een optie'

De Formule 1 lijkt veranderingen aan het format van een weekend met een sprintrace te overwegen. Het zou de zoveelste keer zijn dat het format op de schop gaat, dit keer na klachten van zowel de coureurs [Max Verstappen voorop] als de teambazen. Dit wist Motorsport.com dinsdag te melden. Het huidige format zou niet genoeg spektakel opleveren, iets wat met de introductie van een tweede kwalificatie en race wel zo bedoeld was. De Formule 1 heeft in 2023 inmiddels vijf sprintweekenden achter de rug en zal alleen nog in Brazilië een weekend met een sprintrace gaan afleggen. Zes sprintraces in totaal dus in 2023, terwijl het er in voorgaande jaren drie waren. Onder meer de Sprint Shootout en veranderingen op het gebied van welke banden je tijdens welke kwalificatie mag gebruiken zijn al geprobeerd in 2023, maar volgens de Formule 1 niet met het gewenste succes. Meer lezen? Klik hier!

Viaplay stelt openbaren kwartaalcijfers uit: Gesprekken gaande over herstructurering

Viaplay, dat sinds 2022 de uitzendrechten van de Formule 1 in Nederland tot haar beschikking heeft, lijkt nog niet uit de problemen te zijn. Sterker nog: het bedrijf lijkt de volgende klap te moeten gaan incasseren en lijkt grote veranderingen tegemoet te gaan. Dinsdag zouden de kwartaalcijfers van de streamingdienst bekend worden gemaakt, maar dit heeft Viaplay uitgesteld. Dit meldt het bedrijf in een statement op haar eigen site. Het gaat om de kwartaalcijfers van Q3, waarbij de resultaten van de afgelopen maanden uiteen worden gezet. Dit gaat voorlopig dus nog niet gebeuren, want een nieuwe datum is door Viaplay nog niet aangekondigd. Wel laat de streamingdienst weten dat het uiterlijk 29 november met de cijfers gaat komen. Ook laat Viaplay weten waarom de bekendmaking van de cijfers is uitgesteld. Meer lezen? Klik hier!

Voormalig Mercedes- en Ferrari-engineer tekent bij Alpine als technisch directeur

Het Alpine Formule 1-team heeft een nieuwe technisch directeur. Eric Meignan heeft zich bij de Franse renstal gevoegd, nadat hij eerder al een topman was bij de motorafdelingen van Ferrari en Mercedes. Het aannemen van Meignan maakt deel uit van een grote herindeling van de taken bij Alpine. Teambaas Otmar Szafnauer en sportief directeur Alan Permane moesten na de Grand Prix van België direct hun koffers pakken en engineer Pat Fry verliet het team om de technisch directeur te worden van Williams. Alpine Motorsport-vicepresident Bruno Famin heeft momenteel de touwtjes in handen en Meignan gaat, direct onder Famin, aan de slag als hoofd van de motorafdeling en zal de fabriek waar de power unit wordt geproduceerd, overzien. "Hij brengt een schat aan ervaring en expertise met zich mee en zal toezicht houden op de ontwikkeling van de Alpine PU, met een specifieke focus op de reglementen van 2026", aldus Famin. De power unit van Alpine levert de minste paardenkrachten, maar het Franse team hoopt daar over twee en een half jaar verandering in te brengen, wanneer nieuwe technische reglementen worden geïntroduceerd. Meer lezen? Klik hier!

Alonso viel uit na schade door hobbels, 'Circuit of the Americas wordt opnieuw geasfalteerd'

Aan de ene kant is Circuit of the Americas voor veel coureurs een van hun favoriete banen op de Formule 1-kalender, maar aan de andere kant zijn er een boel klachten binnengekomen over de hobbels. "Het moet opnieuw gedaan worden, omdat het momenteel beter past bij een rallyauto," zo wees Verstappen op het feit dat de baan in Texas een nieuwe laag asfalt nodig heeft. De winnaar van de Grand Prix van de Verenigde Staten benadrukte dat coureurs er al meerdere jaren om hadden gevraagd. "De hobbels en sprongen die we op sommige plekken hebben, zijn veel te erg. Ik vind dat niet Formule 1-waardig." De hobbels van het circuit in Austin zijn zo erg dat het zelfs de reden van de uitvalbeurt van Fernando Alonso was, wist Aston Martin-teambaas Mike Krack te vertellen: "Er was een deel van de vloer aan de rechterkant gewoon afgebroken, een halve meter was gewoon weg." Bobby Epstein, de baas van Circuit of the Americas, heeft tegenover Speedcafe bevestigd dat er opnieuw geasfalteerd gaat worden. "We zijn van plan bochten 12 tot en met 2 te gaan doen in januari." Meer lezen? Klik hier!

'Red Bull weet vertraging te voorkomen: nieuwe locatie voor windtunnel gevonden'

Het nieuws van maandag dat Red Bull Racing het plan heeft ingetrokken voor een nieuwe windtunnel op de locatie van de campus in Milton Keynes, blijkt een reden te hebben. De Oostenrijkse renstal heeft zich namelijk bedacht en heeft nu een nieuwe locatie gevonden. Hierdoor lopen de plannen dus geen vertraging op. Dit weet Motorsport.com te melden. Er zou dus geen vertraging opgelopen zijn, maar het plan om een windtunnel vlak bij de campus te bouwen gaat dus niet door. Daar waar de locatie niet helemaal duidelijk wordt, zou het gaan om een plek die niet ver van de campus ligt. Het papierwerk voor een nieuwe bouwvergunning zou momenteel afgehandeld worden door Red Bull Racing, waarna het kan beginnen met bouwen volgens het vooraf bedachte plan. Meer lezen? Klik hier!