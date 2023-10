Vincent Bruins

Aan de ene kant is Circuit of the Americas voor veel coureurs een van hun favoriete banen op de Formule 1-kalender, maar aan de andere kant zijn er een boel klachten binnengekomen over de hobbels. Fernando Alonso viel er zelfs door uit. De baas van het circuit hoopt dat opnieuw asfalteren de oplossing gaat zijn.

Max Verstappen, die de Grand Prix van de Verenigde Staten op zijn naam schreef, en Lewis Hamilton, die als tweede over de streep kwam, maar uiteindelijk gediskwalificeerd zou worden, leidden de klachtenregen over de hobbels. "Het moet opnieuw gedaan worden, omdat het momenteel beter past bij een rallyauto," zo wees de Red Bull-coureur op het feit dat de baan in Texas een nieuwe laag asfalt nodig heeft. Verstappen benadrukte dat coureurs er al meerdere jaren om hadden gevraagd. "De hobbels en sprongen die we op sommige plekken hebben, zijn veel te erg. Ik vind dat niet Formule 1-waardig." Hamilton sloot zich bij de regerend wereldkampioen aan: "Ik hou wel van wat hobbels, omdat dat karakter aan het circuit toevoegt, maar het zijn er veel te veel."

Oplossing voor hobbels

De hobbels van het circuit in Austin zijn zo erg dat het zelfs de reden van de uitvalbeurt van Alonso was. "Deze baan is wreed. Het is echt heel erg zwaar," vertelde Aston Martin-teambaas Mike Krack tegenover de aanwezige media in de Verenigde Staten. "Er was een deel van de vloer aan de rechterkant gewoon afgebroken, een halve meter was gewoon weg." Aston Martin had zelfs nog allerlei verstevigingen aangebracht aan de AMR23 ter voorbereiding op de hobbels, maar het mocht niet baten. Ook Lando Norris suggereerde tegenover de aanwezige media dat het circuit met een oplossing moest komen. "Maar van wat ik heb gehoord, gaan ze volgend jaar de eerste sector of iets dergelijks opnieuw asfalteren, dus we hopen dat dat een kleine verbetering gaat zijn." De McLaren-coureur lijkt gelijk te hebben. Bobby Epstein, de baas van Circuit of the Americas, heeft namelijk tegenover Speedcafe bevestigd dat er opnieuw geasfalteerd gaat worden. "We zijn van plan bochten 12 tot en met 2 te gaan doen in januari. Hopelijk zijn dat de sectoren waar de zorgen over worden uitgesproken."