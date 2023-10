Jan Bolscher

Vrijdag 20 oktober 2023 18:29 - Laatste update: 18:49

Fernando Alonso vertelt dat hij zijn best doet om Aston Martin-teammaat Lance Stroll te helpen waar hij kan. De Canadees lijkt in een vormcrisis te verkeren, maar volgens de tweevoudig wereldkampioen heeft zijn collega vooral heel veel pech gehad.

Aston Martin wierp zich aan het begin van het huidige Formule 1-seizoen op tot de grote verrassing. De renstal van Lawrence Stroll wist enorme wist te boeken tijdens de wintermaanden en was plots het tweede team. Inmiddels is de formatie weer wat teruggezakt, maar Alonso wist tijdens de eerste raceweekenden te maximaliseren in de vorm van verschillende podiumplaatsen. Na zeventien races staat de 42-jarige routinier met 183 punten op de vierde plaats in het wereldkampioenschap. Stroll junior moet het doen met slechts 47 punten en de tiende plaats. De toekomst van de 24-jarige coureur binnen de Formule 1 is dan ook onderwerp van gesprek. Een stevige crash in Singapore en een controverse nadat in Qatar op televisiebeelden te zien was hoe hij zijn personal trainer een duw gaf, droegen hier niet aan bij.

Een helpende hand

“We helpen hem allemaal”, wordt Alonso geciteerd door Autosport.com. "Ik probeer ook mijn best te doen om mijn deel te doen. Als ik iets in de auto vind waar ik me prettiger bij voel, luister ik uiteraard naar alle debriefs, omdat we samen in dezelfde ruimte zitten. Als hij aangeeft dat hij het moeilijk met iets heeft, probeer ik mij te herinneren wat mij in het verleden had kunnen helpen, qua set-up of wat dan ook. We werken heel nauw samen om het juiste pad voor het team te vinden en om met beide auto’s punten te scoren.”

Net als in het voetbal

De tweevoudig wereldkampioen vervolgt: "Ik denk dat hij in sommige situaties extreem veel pech heeft gehad. Het tempo en de snelheid liggen niet zo ver achter als alles normaal verloopt. Tijdens de races in Qatar en Japan zaten we binnen een tiende van een seconde. Toen hij die geweldige comeback maakte van de zeventiende naar de negende plaats in Suzuka, kreeg hij problemen met de achtervleugel. Dat tast alleen maar je zelfvertrouwen aan. Het is net als in het voetbal: als je twee of drie wedstrijden speelt, gaat alles perfect. Als je twee of drie wedstrijden verliest, begin je stress te krijgen en probeer je de klus de volgende keer te klaren. We hebben dus een probleemloos weekend nodig."