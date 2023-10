Vincent Bruins

24 oktober 2023

De Grand Prix van Las Vegas wordt volgende maand voor het eerst verreden. De Formule 1 heeft zojuist plannen bekendgemaakt voor een unieke openingsceremonie waarbij alle coureurs aanwezig zullen zijn naast een boel wereldberoemde artiesten.

De koningsklasse van de autosport is al eerder in de gokstad in Nevada geweest. In 1981 en 1982 werd namelijk op de parkeerplaats van een van de bekendste casino's de Caesars Palace Grand Prix verreden. Het was beide keren de seizoensfinale, maar er was weinig interesse van fans, de coureurs waren niet onder de indruk van de karakterloze baan en het was daar midden op de dag in september te heet. De Grand Prix van Las Vegas wordt ook niet zonder de nodige problemen geïntroduceerd. De lokale bevolking en hardwerkende taxichauffeurs vinden de maandenlange voorbereidingen en bouwwerkzaamheden storend, en Formule 1-teams maken zich zorgen dat tijdens de nacht eind november de temperaturen juist te laag zullen liggen.

Openingsceremonie

Toch wordt er ook naar de race op het Las Vegas Strip Circuit uitgekeken, vooral door Lewis Hamilton die dol is op de Verenigde Staten. Het evenement zal nog specialer worden dankzij een unieke openingsceremonie die op de woensdag voor de Grand Prix zal worden gehouden. Het zal beginnen om 19:30 uur lokale tijd (donderdagochtend 4:30 uur Nederlandse tijd) en er wordt een publiek van zo'n 30.000 fans verwacht. Er zal een show zijn met alle twintig coureurs waarbij de aankomst van de Formule 1 in Las Vegas wordt gevierd, gevolgd door optredens van een boel wereldberoemde muziekartiesten: Andra Day, Bishop Briggs, J. Balvin, Journey, Keith Urban, Steve Aoki, Thirty Seconds to Mars en will.i.am. Daarnaast zullen ook de Blue Man Group en Cirque du Soleil optreden. Kan je niet zelf bij de ceremonie zijn, dan kunnen Amerikanen het op tv volgen op ESPN2, en buitenlandse fans kunnen alles volgen via het YouTube-kanaal van de Formule 1.