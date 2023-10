Leclerc ziet strategisch voordeel voor Ferrari na sprintrace: 'Hopelijk kunnen we winnen'

Kimberley Hoefnagel

Zondag 22 oktober 2023 01:05

Charles Leclerc hoopt dat het team van Ferrari tijdens de Grand Prix op zondag kan gaan profiteren van de strategische keuzes die het tijdens de sprintrace heeft gemaakt. De Monegask stelt dat de Scuderia veel data te analyseren heeft en hoopt nog altijd op een overwinning in Texas.

Leclerc mocht de sprintrace op het Circuit of the Americas aanvangen vanaf de tweede plek. Voorafgaand aan de sessie had de Monegask tegenover Sky Sports al aangegeven dat hij zijn uiterste best zou gaan doen, maar dat hij stiekem hoopte dat het niet zou lukken om Verstappen bij de start te pakken te nemen. "Ik hoop dat we vandaag niet voorbij Max komen en op zondag een zuivere overwinning kunnen pakken", zo liet de Monegask optekenen. Uiteindelijk bereikte hij tijdens de sprintrace als derde de geblokte vlag.

De 26-jarige coureur probeerde tijdens de start voorbij te gaan aan zijn Nederlandse concurrent, maar dit leverde hem niets op. Sterker nog, hij verloor nog een positie aan Lewis Hamilton die hij ook niet meer terug wist te pakken. "Er was een kans, er was een gat", zo laat hij na afloop van de sprintrace optekenen. "Ik probeerde het, maar het was nauw en ik verloor de positie aan Lewis. Zij [Mercedes] waren iets sneller qua racepace. We hadden verwacht dat ze sneller zouden zijn en dat waren ze. We moeten ons best doen om te begrijpen wat we kunnen doen, om morgen [zondag] sneller te zijn."

Data analyseren

Vrijwel het hele veld reed tijdens de sprintrace op de mediumband, Carlos Sainz reed als enige coureur op de zachtste compound. Hierdoor heeft het team van Ferrari een hoop data over de rode band, die de concurrentie niet heeft. Leclerc, die de Grand Prix vanaf pole aan mag gaan vangen, denkt dat dit in zijn voordeel gaat werken. "Uiteindelijk hebben we veel data te analyseren. Het zal ons helpen dat we twee auto's op twee verschillende strategieën hadden, omdat we voor morgen zullen weten hoe de zachte banden zich gedragen. Hopelijk kunnen we daar ons voordeel mee doen en hopelijk kunnen we morgen winnen."