Verstappen verslaat Leclerc en Hamilton in Sprint Shootout op Circuit of the Americas

Vincent Bruins

Zaterdag 21 oktober 2023 20:17 - Laatste update: 20:21

Max Verstappen heeft de Sprint Shootout in de Verenigde Staten als snelste afgesloten. De Nederlander klokte een 1:34.538 en heeft daarmee pole position gepakt voor de Sprint op Circuit of the Americas. De Red Bull Racing-coureur zal op de voorste startrij vergezeld worden door Charles Leclerc.

De zaterdag in Austin, Texas staat volledig in het teken van de Sprint en de dag werd om 12:30 uur lokale tijd afgetrapt met de Sprint Shootout, als het ware een kwalificatie met extra korte sessies die de startgrid voor de wedstrijd van later vandaag bepaalt. De buitentemperatuur was 32°C en de baantemperatuur was 39°C. Er stond een oostenwind van ongeveer 13 kilometer per uur.

Haas stelt thuispubliek teleur in SQ1

Max Verstappen ging in de eerste run van SQ1 sneller dan wie dan ook met een 1:35.997 en stond daarmee drie tienden voor de Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz. George Russell lag halverwege de sessie vierde, maar de Brit had problemen met de radio. Hij kon namelijk alle engineers van Mercedes horen praten. Verstappen bleef in de slotfase van de eerste Sprint Shootout-sessie als enige coureur binnen. Zijn tijd was goed genoeg om de eerste plek te behouden, terwijl Leclerc met een verbetering tot twee duizendsten van de Nederlander kwam, ondanks dat hij flink werd opgehouden door Russell. Alexander Albon werd indrukwekkend derde. Zijn Williams-teamgenoot Logan Sargeant moest het doen met de laatste stek en ging niet door naar SQ2 samen met Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas en de twee nieuwe Haas-auto's van Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg, nadat ze door een laat rondje van Daniel Ricciardo eruit werden geduwd.

Verstappen snelste in SQ2 ondanks spin

Verstappen ging vergeleken met SQ1 acht tienden harder in de eerste run van de tweede sessie en was met een 1:35.181 wederom twee à drie tienden sneller dan Leclerc en Sainz. Om banden te sparen en om schone lucht op het circuit te vinden, bleven Alpine en Mercedes wat langer binnen evenals Fernando Alonso en Albon. Verstappen moest zijn tweede rondje in de slotfase van SQ2 afhaken. Hij spinde in bocht 9, een zeldzaam foutje van de wereldkampioen. Toch was zijn eerdere tijd goed genoeg voor de eerste positie. Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Lance Stroll en Zhou Guanyu werden uitgeschakeld en gingen niet door naar SQ3.

More shots of Verstappen 👀



No damage done as he completed a crowd-pleasing 360° and went on his way #F1 #USGP pic.twitter.com/4FtqQ15iPM — Formula 1 (@F1) October 21, 2023

Verstappen bovenaan in elke Shootout-sessie

Verstappen was ook in de derde en laatste sessie van de Sprint Shootout het snelst. Hij pakte pole position voor de Sprint met een 1:34.538. Leclerc zat slechts 0.055 seconden boven de tijd van de Red Bull. De McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri leken af te stevenen op de tweede rij op de startgrid, maar de papayakleurige bolides werden uiteindelijk verslagen door Lewis Hamilton. Sainz werd zesde voor Sergio Pérez, Russell en Albon, terwijl Pierre Gasly de tiende stek pakte in SQ3.