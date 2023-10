Jan Bolscher

Toto Wolff kan zich niet vinden in de verhoging van boetes voor coureurs tot één miljoen euro. Volgens de Mercedes-teambaas is het niet goed om met getallen te spelen die erg surrealist lijken voor mensen die naar de Formule 1 kijken.

De FIA bracht afgelopen donderdag de beslissingen naar buiten die zijn genomen tijdens de derde bijeenkomst van de World Motor Sport Council dit jaar. Veruit de meest opvallende genomen beslissing, is dat stewards in de Formule 1 vanaf nu boetes tot één miljoen euro op mogen leggen. Dit bedrag lag jarenlang op 250.000 euro, maar dit was volgens het motorsportorgaan niet langer in lijn met de behoeften van de motorsport. Vrijwel alle coureurs hebben sindsdien verbaasd op het nieuws gereageerd. Zo vroeg Max Verstappen zich hardop af wat voor overtreding begaan moet worden om een dergelijke straf te krijgen, terwijl Kevin Magnussen op liet tekenen dat hij spoorloos zal verdwijnen als hij een miljoen moet aftikken. Lewis Hamilton wilde op zijn beurt weten waar het boetegeld eigenlijk heengaat, en is van mening dat het aan een goed doel gedoneerd zou moeten worden.

Realiteitscheck

Wolff is het met de coureurs eens: "Ik denk dat er wel een afschrikmiddel moet zijn voor ernstige overtredingen, maar niemand wist dat dit eraan zat te komen. Ik denk dat een miljoen... We moeten een realiteitscheck doen met het echte leven om te kijken of dat een passende boete is of niet. Volgens mij heeft er nog nooit een coureur een boete van 250.000 euro gekregen, dus ik snap niet waarom het plafond is verhoogd", klinkt het.

Surrealistische getallen

"De Mercedes-teambaas vervolgt: "En ik denk niet dat we de Formule 1 willen portretteren door coureurs een miljoen euro boete te geven, in een wereld waarin het al moeilijk genoeg is. De halve grid zou denk ik niet in staat zijn om het te kunnen betalen. Ik denk dat het niet passend is, omdat... Ik denk niet dat we moeten spelen met getallen die erg surrealistisch lijken voor de mensen die naar ons kijken", doelt hij op fans van de sport.