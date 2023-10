Lars Leeftink

Vrijdag 20 oktober 2023 21:02 - Laatste update: 21:05

Het Formule 1-raceweekend in Austin, waar dit weekend de Grand Prix van de Verenigde Staten verreden gaat worden, is voor veel teams niet het moment gebleken om veel motoronderdelen of een versnellingsbak te verwisselen. Vier coureurs rijden met nieuwe onderdelen in Texas, zonder daar een gridstraf voor te hebben gekregen van de FIA.

Drie coureurs hebben hun teams onderdelen van de motor zien verwisselen voor het weekend in Texas, dat warm belooft te worden. Dit zal ook impact hebben op de motoronderdelen, maar dit is niet genoeg reden voor de teams geweest om massaal voor het weekend al in te grijpen. Geen enkele coureur heeft zijn hele motor namelijk verwisseld zien worden. Kevin Magnussen zag zijn MGU-K verwisseld zien worden door Haas, wat voor hem de derde keer was. De Deen begint aan zijn vierde MGU-K, wat het maximale aantal is. Nico Hülkenberg en Daniel Ricciardo zagen hun Exhaust System verwisseld worden voor dit weekend, maar ook hier worden geen gridstraffen uitgedeeld. Hülkenberg begint aan zijn zevende Exhaust System, Ricciardo aan zijn zesde. Het maximale aantal is acht, waardoor ze dus nog niet aan het maximale aantal zitten.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen klokt snelste tijd in vrije training Verenigde Staten, Leclerc dichtbij op P2

Versnellingsbak

Als het aankomt op het verwisselen van de versnellingsbak was het nog een stuk rustiger. Alleen Williams besloot voor het begin van het weekend in te grijpen door bij Alex Albon de versnellingsbak in zijn geheel te verwisselen. Aangezien dit de derde keer was en Albon nu dus aan zijn vierde versnellingsbak van 2023 begint, zit hij nu aan het maximale aantal en krijgt Albon bij zijn volgende wissel dus een gridstraf.